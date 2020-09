Confeiteira cria quindim de café em Porto Alegre

Silvia Rosane Domingues, 48 anos, de Porto Alegre, uniu duas iguarias que têm o coração dos brasileiros - o café e o quindim - para lançar uma novidade que vem agradando sua clientela: um quindim de café. "A diferença mais marcante é que o café quebra um pouco do doce", ressalta a empreendedora.

Formada como secretária executiva pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), Silvia trabalhou por nove anos na secretaria acadêmica da faculdade UniRitter, na Capital. Para ter uma renda extra, criou, em 2013, a Senhora dos Deuses, enquanto tinha carteira assinada.

"Fiz alguns cursos para me especializar, porque sabia que, um dia, iria me dedicar inteiramente à confeitaria", lembra. Em 2019, aconteceu. Ela se viu desempregada e resolveu apostar no que ama, atendendo aos pedidos por encomenda. A ideia do quindim surgiu numa conversa com amigos. "Falávamos no WhatsApp como é bom comer um quindim e tomar um cafezinho. Nesse papo, veio a questão de como seria um quindim de café. Fiquei com a ideia martelando na minha cabeça e no outro dia resolvi colocar em prática. Na primeira tentativa, já ficou muito gostoso, mas fui aperfeiçoando, até chegar no que é hoje", detalha.