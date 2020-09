Casal cria hamburgueria em Canoas inspirada no Batman

O Batman, um dos heróis mais famosos e cultuados da cultura pop, serviu de inspiração para uma hamburgueria de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O morcego, que completou 80 anos no ano passado, está representado no cardápio da Bat Burguer e na linguagem visual.

A ideia foi do casal Daniel Ferraz e Letícia Santos de Canoas, fãs de heróis. Daniel sonhava em empreender e ter seu próprio negócio, por isso juntou o útil ao agradável. Antes da loja física, teve um food truck na cor preta, o que lhe rendeu o apelido de Batmóvel dos Hambúrgueres. O projeto, no entanto, não se sustentou e o Batmóvel virou Batcaverna em junho de 2020. A dupla, inclusive, encomendou uma pesquisa de mercado e decidiu concentrar o trabalho totalmente na forma de delivery, cuja produção fica na rua Mauá, nº 762.

O projeto teve um investimento de R$ 23 mil para dar início ao food truck. Posteriormente, na mudança de formato, aportaram mais R$ 12 mil. Daniel conta que o diferencial do Bat Burguer é que os produtos são sempre frescos. “Desde a concepção da ideia, quando o BatBurguer era ainda só um sonho, eu já tinha certeza de quais aspectos seriam o diferencial da minha hamburgueria. A carne é sempre fresca, nunca congelada, e o pão é artesanal e local.” Daniel e Letícia buscam fortalecer o comércio e os empreendedores de Canoas, então quase todos os ingredientes necessários para os hambúrgueres são comprados na cidade.

Os pedidos são feitos pelo Groomer ou pelo WhatsApp. O atendimento é responsabilidade de Letícia, que busca a proximidade com a clientela, dando uma atenção diferenciada a cada pedido que chega no BatWhats.

Segundo Daniel, o hambúrguer que mais sai é o Batman, com pão australiano, carne de costela, cheddar, bacon e alface americana . “É o nosso campeão de vendas, juntamente com o combo Casal de Heróis. Criamos combos fixos no nosso cardápio, para quem vai pedir o seu Bat Burguer com um amigo, a esposa, com o crush ou até com a família. O casal de heróis é o combo mais pedido, com dois hambúrgueres (Batman e Mulher Gato) e dois acompanhamentos (batata ou polenta frita) por um preço mais acessível”. O Batman e o combo Casal de Heróis custam, respetivamente, R$ 25,00 e R$ 55,00.

A pandemia teve um impacto positivo nas vendas do negócio, pois houve um aumento na busca pelo delivery. Mas também impactou a logística, porque, às vezes, há escassez de produtos. O casal diz estar tomando todas as precauções, tanto no preparo dos hambúrgueres como também nas entregas. “Sempre orientamos também aos nossos entregadores a tomarem todos os cuidados e a realizar os procedimentos de higiene fornecendo álcool em gel e máscara para que usem constantemente.“

Para Daniel, é muito gratificante estar realizando esse sonho e a dica dele para outros empreendedores que querem entrar nesse ramo é que o hambúrguer e a hamburgueria tem que ser algo que você ame. “Busque sempre qualidade e acredite no seu produto. Acredite no seu sonho, mas muito mais no seu produto. Procure levar ao seu cliente o atendimento que tu mesmo gostarias de receber se fosse o cliente.”