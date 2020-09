A evolução do delivery na pandemia

O Brasil se beneficiou por ter a cultura do delivery mesmo antes da pandemia, quando o serviço ainda era chamado de tele-entrega. Vemos agora, no entanto, uma profissionalização intensa do setor. Quem atua no ramo da gastronomia percebeu que precisava ser ágil e criar processos para que a refeição chegasse com a maior qualidade possível à casa da clientela.

E isso tem se refletido na prática. Um membro da nossa equipe pediu, dia desses, uma pizza por um aplicativo. Antes mesmo de ele terminar de arrumar a mesa, o produto estava na porta. A rapidez tem sido registrada, ainda, na compra de produtos não comestíveis. Há quem tenha adquirido uma máquina de lavar roupas em um domingo e o produto tenha chegado na segunda-feira.

Você deve lembrar que, pré-pandemia, compras pela internet levavam dias, às vezes, meses para ir ao encontro de quem as havia adquirido. Com exceção, claro, de empresas nativas digitais, como a Amaro, que entrega peças de roupas em até duas horas em São Paulo após a efetuação do pagamento.

Mas o que merece aplausos, hoje, é que essa melhora nos processos está sendo implementada até pelas marcas mais tradicionais. É um legado desse momento que veio para facilitar nossas vidas. #oba