Engenheiro de Porto Alegre cria afastador para quem sente sufocamento com máscaras

Surgiu em meio à pandemia do coronavírus, em Porto Alegre, a marca Provid, cujo produto mais recente vem chamando atenção por trazer uma solução para quem sente desconforto ao usar máscaras, principalmente, na hora de fazer exercícios físicos. O afastador de máscaras é feito de plástico reciclável e biodegradável e ajuda o usuário a respirar sem a sensação de sufocamento.

A novidade é vendida por R$ 24,00, com desconto para revendedores e para pedidos acima de 10 unidades . O empreendedor Mateus Mello, 27 anos, é quem está por trás da iniciativa.

“Este último lançamento envolveu mais de dois meses com pesquisa de mercado, participação de grupo focal e mais de 40 versões de protótipos até chegarmos à versão final. Ter uma empresa enxuta e sem muita burocracia ajuda a termos um desenvolvimento rápido. Outros fatores que contaram foram a compra de uma impressora 3D, essencial para a maioria dos produtos e que pode abrir muito nosso leque de criatividade”, diz ele.

A Provid atua graças à liberação provisória da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) quanto a não necessidade de certificação de produtos para proteção individual. Mateus, que é engenheiro mecânico e estudante de mestrado em Design na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), tem outras invenções inspiradas na situação que o mundo vive. Algumas delas são focadas para o varejo.

O puxador para antebraço, por exemplo, pode ser utilizado em freezers de lojas ou em portas. O objetivo é evitar que as mãos das pessoas toquem em objetos de uso comum, já que é um membro do corpo que pode depois ir ao rosto e se contaminar com o vírus. Há, ainda, um puxador para pés e um chaveiro feito em chapa grossa de acrílico e de uso individual para apertar botões de elevador, maquininha de cartão, caixa eletrônico, além de poder puxar portas e carregar sacolas.

Mateus teve o incentivo de empreender no ramo ao trabalhar em uma organização não-governamental que fazia face shields. Como recebia muitos pedidos de conhecidos interessados em comprá-los, percebeu a demanda. Inicialmente, inclusive, teve o apoio do colega Eduardo Tannhauser. Hoje, trabalha sozinho e conta com um portfólio de seis produtos, dois revendedores oficiais e mais de 500 produtos vendidos.

“Para alguns, o que mais comove é a nossa capacidade de dar a volta por cima em meio à crise, e isso torna nossos produtos mais atraentes”, percebe Mateus.

Solicitações podem ser feitas através do Instagram @provid.produtos. Outra forma de adquirir os itens é comprando diretamente na avenida Osvaldo Aranha, nº 710, em Porto Alegre, ou na avenida Padre Claret, nº 1.272, em Esteio.