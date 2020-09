Clínica comemora 24 anos e anuncia nova unidade

Diante de um cenário que se mostra pouco favorável, a Salute, clínica de saúde que nasceu na Zona Sul de Porto Alegre há 24 anos, amplia sua atuação e posicionamento. Agora, passa a se denominar uma rede de cuidados à saúde.

Dentre as novidades, está a abertura de uma nova unidade no Centro Histórico de Porto Alegre, gerando mais de 50 novas vagas de emprego na área (médicos, dentistas, técnicos de enfermagem, psicólogos e nutricionistas) e área administrativa. A sede, que fica na avenida Borges de Medeiros, nº 294, inaugurou no dia 1 de setembro. O diferencial do projeto é que as pessoas se associam por R$ 35 mensais. E por não se tratar de um plano de saúde, não tem carência, diferenciação de preço e nem restrições de uso.

Outra preocupação foi em disponibilizar acesso a um serviço onde fosse possível, de casa, estabelecer contato diretamente com o médico e, por isso, desde o início da pandemia causada pelo coronavírus, a Salute vem atendendo também com a telemedicina.

A modalidade é disponibilizada, atualmente, sem custo adicional aos clientes, atendendo as especialidades de Clínico Geral e Pediatria.

Com projeto para aprovação na prefeitura, estão nos planos a construção da nova unidade na Zona Sul. Serão cinco andares em mais de 1.000m², que contará com mais de 15 consultórios, sala de raio-x; sala de ecografia; laboratório integrado; espaço de traumatologia; um andar inteiro para atendimento de psicologia e psiquiatria e setor exclusivo de atendimento para rodoviários.

O novo espaço da Zona Sul ficará na rua João Evangelista Freitas Costa, nº 139.