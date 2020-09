A nossa parte na flexibilização

Recentemente, vimos o mapa das bandeiras da Covid no Rio Grande do Sul ficar mais alaranjado. Isso significou novas flexibilizações aos negócios. Nesse momento, quem administra uma operação aberta ao público deve lembrar de sua responsabilidade no controle da pandemia.

Você precisa preparar a sua loja, restaurante ou escritório para receber as pessoas. Isso demonstrará respeito e, dessa forma, sua marca conquistará os que têm receio de entrar em locais fechados. Em outras palavras, você e seus funcionários devem usar máscaras o tempo todo e criar um ambiente que permita o distanciamento social. Somente assim, a chance dos negócios permanecerem abertos será maior.

Quem tem conhecidos que moram no exterior observa, nas redes sociais, que muitos locais ao redor do mundo entraram em um ritmo acelerado de atividades externas. A justificativa é esse cuidado com as medidas sanitárias.

O pior a se fazer, agora, é achar que a pandemia acabou. Temos que prosperar com os pés no chão, sabendo que o presente ainda requer atenção e que cada um de nós desempenha um papel importante para que a situação passe logo.

Se todos ficarem bem, o futuro será promissor. Sejamos conscientes.

