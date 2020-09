Empreendedorismo local sairá fortalecido da pandemia

Thiana Pinto, do projeto Poa na Rua e do app Apoia Local, acredita que o comportamento das pessoas na hora da compra mudou. O consumo local foi impulsionado pela pandemia do coronavírus, já que a circulação ficou mais restrita. O impacto disso para os negócios e seu legado foram discutidos no episódio mais recente do podcast do GeraçãoE - já disponíveis nos players de áudio.

Para ela, é importante que empresas grandes apoiem os pequenos, como é o caso da Magazine Luiza. Isso, segundo Thiana, é fundamental porque ninguém cresce sozinho.

O público precisa, inclusive, mudar a forma de pensar o consumo. “É uma coisa muito mais mental, de as pessoas entenderem a importância disso. Saber que se comprar do pequeno pode gastar mais.” Porém isso não acontece da noite para o dia, leva tempo, mas é possível fazer. Para mudar, é necessário agir de forma prática. “Uma coisa é falar ‘apoiem, apoiem’, outra coisa é tornar isso prático e rápido. Primeiro é preciso conhecer quem está na tua volta”, pontua a empreendedora.

Quando começou a pensar o Poa na Rua, Thiana lembra que Porto Alegre se encontrava num momento delicado por conta da violência. A população estava com medo de sair na rua em função dos assaltos e sequestros. Nisso, ela incentivou as pessoas a irem para as ruas e tornarem os espaços seguros. “A gente tem que estar junto numa praça, por exemplo, porque onde tem gente, tem segurança. Temos que tomar os espaços públicos, as praças, os cafés, os bares, ir para as feiras. Isso cria um senso de comunidade, tu sente que faz parte daquilo ali."

Com as orientações de distanciamento social em razão da pandemia, não se pode mais frequentar as feiras, os bares e as praças como antes. Foi pensando nesse contexto que surgiu o aplicativo Apoia Local. Ele mostra os negócios perto da sua localização, aquecendo economia da rua e do bairro.