Cafeteria de Porto Alegre cria clube de assinatura de pães judaicos

O Olivia Café, cafeteria localizada no bairro Higienópolis, em Porto Alegre, foi pensada por um casal que queria mudar seu ritmo de vida e aproveitar a chegada da filha, que inspirou o nome do negócio. Hoje, o diferencial do empreendimento é o Clube do Chalá, uma assinatura semanal de pães judaicos.

De início, eles não tinham a intenção de ter um cardápio tão identificado com a cultura judaica, mas isso aconteceu naturalmente por conta do pão trançado e levemente adocicado, que é tradicionalmente consumido durante do Shabat. “Esse é nosso principal produto”, diz a jornalista Poliana Pasa, que, ao lado do músico Luke Faro, administra a operação.

O Clube do Chalá está sendo importante para o faturamento do café nesta pandemia. “Temos em torno de 20 assinantes no momento. Custa R$ 40,00 o plano de quatro pães por mês e R$ 72,00 o de oito . As entregas são cobradas à parte”, pontua Poliana.

A dupla decidiu abrir a cafeteria porque sempre gostou de beber e de aprender sobre cafés, especialmente o Luke. "Escolhemos uma cafeteria de bairro para oferecer o universo dos cafés especiais aos nossos vizinhos do Higienópolis”, relata ela.

A abertura foi em abril de 2019 com um investimento aproximado de R$ 80 mil. No ano passado, o Olivia participou do Festival dos Cafés Especiais de Porto Alegre, um evento que contou com a participação de diversos empreendedores da área. Para Poliana, o festival foi muito importante para conhecer outros produtores e aprender ainda mais sobre a importância de um café de qualidade. “O festival ainda gerou a Rota das Cafeterias, uma promoção bem interessante e que nos permitiu chegar a um público mais extenso."

A pandemia do coronavírus trouxe muitas mudanças para o Olivia, que teve de apostar no delivery e take away. Houve alterações no cardápio também. "Produtos foram desenvolvidos a partir da operação de delivery, como caixas de presentes e um combo infantil com desenho para colorir, por exemplo”.