Falar sobre empreendedorismo faz com que pessoas cometam menos erros

Os veículos de comunicação que focam no empreendedorismo têm o papel de inspirar leitores a apostarem em suas ideias próprias e de fazê-las evitar seguirem por caminhos errados. "Um canal como o GeraçãoE, que ajuda a fomentar conteúdos, trazendo bons exemplos, serve como capacitação para que as pessoas não caiam nos mesmos buracos que outros já caíram", entende o CEO da Startse, Pedro Englert, que participou do episódio mais recente do podcast do GE junto com o CEO da Gramado Summit, Marcus Rossi. O programa, comemorativo aos cinco anos da nossa plataforma, já está disponível nos players de áudio.

Para Marcus, ter publicações que consigam conversar de forma clara com uma nova geração, mostrando que o empreendedorismo mudou, que não é distante, é importante para a sociedade. "Sempre fui fã do GE e ser publicado nele é estar falando com a minha galera. Conseguimos mostrar para qualquer jovem que está num quarto codificando o seu primeiro código que é possível, sim, empreender. Não é fórmula mágica mais", considera.

A Startse, que trabalha com três grandes produtos (conferências, missões internacionais e cursos presenciais), aposta no conteúdo como facilitador de relacionamento com o público. Pedro acredita que isso desperta interesse e atrai pessoas a um assunto específico. Ele ressalta, ainda, que o gaúcho deva estar sempre atento ao que é tendência em outros lugares. "O mundo está muito bom para ser explorado. Se a gente espera chegar aqui, já perdeu a relevância. Temos que deixar o bairrismo e a competitividade de lado", opina Pedro, acrescentando que o GE é a luz de inovação que o Estado precisa.

Outra característica atual do empreendedorismo, citada por Marcus, é a horizontalidade. "A gente luta tanto para deixar o terno de lado, mas não é fácil achar um veículo que fale com a mesma linguagem", celebra.