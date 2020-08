Mostra Virtual de Arquitetura apresenta como serão consultórios pós-pandemia

A Mostra Virtual de Arquitetura para a Saúde, que ocorre até o dia 11 de setembro, apresenta como serão os espaços de saúde no mundo pós-pandemia. O conceito deve ser priorizado por profissionais do ramo para garantir o distanciamento social.

Com 1.200m² projetados por oito escritórios de arquiteturas do Rio Grande do Sul - especializados nas áreas de saúde e bem estar -, os projetos trazem soluções inovadoras para o setor que exige urgentemente novos protocolos e estruturas seguras. Totalmente veiculada na internet, a mostra reúne projetos e soluções com materiais inteligentes, novos tipos de projetos, além de inovações tecnológicas. Eles foram criados dentro das normas estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e pelos órgãos de vigilância sanitárias.

Nas recepções, pórticos de esterilização de pacientes na entrada com luz UV estão previstos . Além disso, haverá redução da área de espera através da tecnologia da informação. Clientes serão monitorados nos horários de sua consulta, para ninguém ter que aguardar por muito tempo nas instalações dos espaços.

Higienização de mãos e dos pés serão efetuados no momento do acesso do paciente à clínica. Áreas de espera devem ser mais individualizadas, tipo "clusters" e com elementos higienizáveis entre eles. Sistema de circulação "one way", em um único sentido, evitará o cruzamento de pessoas nos corredores.

Os projetos estão expostos, semanalmente, no site do Medplex Eixo Norte (www.medplexeixonorte.com.br) e nas redes sociais @medplexeixonorte em forma de posts, entrevistas e lives. O planejamento criativo e a execução da mostra são assinados pela comunicadora Mauren Motta, da empresa de branded content Conexões RS, sob coordenação geral da Pro Medical.