Novos olhares do consumidor

Duas matérias desta edição mostram como o consumidor mudou seu olhar sobre elementos básicos da vida. A rotina estava tão intensa que não conseguíamos ver as nossas necessidades e a de quem convivia conosco.

Na página 3, a empreendedora Agnes Cristina afirma que o mercado pet cresceu durante a pandemia porque as pessoas passaram a observar os seus bichinhos de estimação com a atenção devida. Pelo simples fato de acompanharem mais de perto as reações dos cães e gatos, os tutores se deram conta de como poderiam gerar mais conforto aos amigos peludos.

Nas páginas 4 e 5, as fontes falam da relação dos indivíduos com suas casas. Com tempo dobrado no mesmo CEP, surgiu a necessidade de trazer plantas para dentro das quatro paredes, de forma que houvesse uma reconexão com a natureza. Essas informações são valiosas para quem tem um negócio. É muito importante estarmos atentos ao que o público está precisando a cada novo ciclo.

Você só venderá seus produtos ou serviços se estiver em sintonia com a demanda do momento. Independentemente do cargo que temos, somos todos seres humanos. Na dúvida do que sua clientela busca, pare e pense no que falta para você. A resposta pode estar aí dentro, escondida entre as novas plantas e os brinquedos de seu pet.

#sinta