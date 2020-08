Empreendedor gaúcho cria consultoria para montar academias em condomínios, hotéis, clubes e residências

Assine o Jornal do Comércio e

Condomínios, clubes, atletas. A Health Club Brasil, empresa de Porto Alegre especializada em fazer consultoria sobre aparelhos de ginástica e no aproveitamento de espaços para montar academias, traz em seu seu portfólio projetos em parceria com Internacional, Grêmio, Cruzeiro e Vasco. A academia da casa do ídolo colorado Andrés D'Alessandro também ficou por conta da empresa.

A Health Club nasceu da obstinação de Wilson Américo Pereira, o professor Fu-Massa. Formado em Educação Física, pós-graduado em Medicina do Esporte e Administração de Empresas, especialista em Biomecânica das Máquinas de Musculação, Personal Trainer, Consultor Técnico e Gestor de Informações de Equipamentos, Fu-Massa aproveitou sua vivência de anos fazendo feiras para montar o negócio.

"Minha primeira empresa foi a GF Eventos. Foram 15 anos, tínhamos a maior feira de esportes do Rio Grande do Sul e abrimos mercado em duas capitais do Centro-Oeste, inclusive em Brasília ainda ocorrem os eventos. Sempre relacionado paralelamente a educação física, fisioterapia e nutrição. E sempre dando aula como personal enquanto isso acontecia. Quando saí de lá, pensei que deveria abrir algo novo porque sempre gostei de empreender", lembra Fu-Massa, diretor e sócio-fundador da empresa.

Foi dando aula como personal, em condomínios, que a ideia surgiu . Percebendo que em algum momento não conseguia mais evoluir o trabalho com os alunos por causa da falta de equipamentos, o professor decidiu criar uma assessoria para chegar nas construtoras e questionar o modus-operandi de contratar profissionais especializados para montar estruturas como piscina e salões de festa, mas não ter o mesmo cuidado com as academias.

"A Health Club é uma assessoria em montagem de academias sob medida. Ela iniciou comigo batendo de porta em porta. A resposta era sempre que ninguém usava e o meu discurso era sempre o mesmo: 'ninguém usa porque não é convidativa'. Aos poucos, foram me ouvindo e contratando. Hoje, faço os projetos, antigamente só vendia os equipamentos. Analiso, presto consultoria, faço estudo mercadológico e uma análise de investimentos. Isso graças a todos os contatos que fiz lá atrás na época das feiras esporte", explica o empreendedor.

Com os negócios indo bem, não apenas novos condomínios, mas habitações que já existiam e queriam remodelar as salas de ginástica buscaram o trabalho da empresa. Com isso, a Health Club foi crescendo e hoje conta com arquitetos, fornecedores de piso, de espelho, de condicionadores de ar e outros profissionais. Hotéis, clubes de futebol e residências de alto padrão foram agregando ao portfólio.

Os projetos começam com a definição de uma área, depois há uma busca detalhada dos equipamentos em fornecedores nacionais e internacionais baseado em necessidades e orçamentos. O trabalho pode ser continuado através de outros serviços que a empresa presta, como gerenciamento do espaço e manutenção preventiva (contrato de uma visita por mês, por exemplo, para cuidar da saúde dos equipamentos). Para o futuro, a Health Club planeja lançar um e-book de como montar uma academia em casa.