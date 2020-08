Marca de Passo Fundo cria bolacha de pinhão

Explorar a força das frutas e sementes nativas no Rio Grande do Sul em diferentes receitas é o que inspira o empreendimento Encontro de Sabores, de Passo Fundo. Criado em 2014, o projeto, baseado nos princípios de agroecologia e economia solidária, desenvolve uma bolacha feita a partir de uma iguaria típica gaúcha: o pinhão. Além dela, há sucos, picolés, sorvetes e salgados que levam os insumos encontrados na Mata Araucária do Estado.

São cerca de 15 a 20 quilos de bolachas de pinhão produzidos por dia. A receita foi desenvolvida após um curso de capacitação oferecido pelo Centro de Tecnologias Alternativas Populares (Cetap). "Fazíamos só para as reuniões e o pessoal foi gostando. Criamos o rótulo e depois desenvolvemos a embalagem, que antes era de 500g e, agora, é de 200g. É para pegar e sair comendo", diz a coordenadora do empreendimento, Lídia da Rocha Figueiró.

Butiá, guabiroba, araçá, uvaia, juçara (fruta parecida com o açaí), jabuticaba e goiaba, além do pinhão, são os sabores que dão vida aos produtos. Segundo Lídia, são cerca de 150 famílias que fornecem as frutas e sementes. Algumas seguem os preceitos da produção agroecológica e outras usam do extrativismo. "Ou seja, colhem quando dá o fruto, mas não se envolvem com nenhum tipo de plantio", explica.

O projeto tem assessoramento técnico do Cetap, organização da sociedade civil que trabalha com apoio de entidades de cooperação e de órgãos públicos municipais, estaduais e federais. "Os técnicos do Cetap acompanham o desenvolvimento das árvores para ver se a safra vai ser boa", conta Lídia. Durante a pandemia, a parceria contribuiu para o seguimento do projeto, já que o centro está desenvolvendo campanhas de alimentação em que a Encontro de Sabores fornece seus produtos.

Outra iguaria que faz sucesso são os picolés de frutas, produzidos em parceria com uma sorveteria de Vacaria, e os salgados, como o croquete de pinhão com ou sem carne, o pastel de frango com butiá e o de pinhão. "É uma cadeia solidária das frutas nativas", afirma Lídia.

Em Porto Alegre, o principal ponto de venda dos produtos da Encontro de Sabores é a Cooperativa GiraSol (Avenida Venâncio Aires, nº 757). Lídia afirma que os principais fornecedores são aqueles ligados às causas agroecológicas. "Aqueles que acreditam em um alimento mais justo e mais limpo", pontua.