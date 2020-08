Até o dia 28 de agosto, o Samsung Ocean, iniciativa da Samsung no Brasil que oferece capacitação tecnológica à comunidade e fomenta a criação de empresas de base tecnológica, estará ofertando cursos gratuitos e on-line. Na programação, há atividades voltadas para recursos presentes em produtos Samsung, como os cursos sobre a Bixby, assistente virtual criada pela empresa e disponível em smartphones, e sobre Ciência de Dados, Inteligência Artificial, Realidade Aumentada e Jogos Digitais. Inscrições: https://bit.ly/2PwW3Dn.

No próximo dia 18 de agosto, às 17h30min, professores da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado farão parte do debate proposto pelo projeto Conexões Empresariais sobre Responsabilidade Social de Empresas em Tempos de Crises. Para falar sobre o assunto, participarão do webinar, que será transmitido no YouTube e Facebook da Fecap, estarão o professor Alexandre Garcia e as professoras Claudia Marconi, Simone Barakat e Ivana Oliveira, do Instituto Ethos. As inscrições gratuitas são realizadas pelo link https://bit.ly/3i5bQ8i.