GeraçãoE recebe Nathalia Arcuri, do Me Poupe!, em live pelo Instagram

GeraçãoE recebe, na próxima terça-feira, a fundadora do Me Poupe!, Nathalia Arcuri, em live pelo Instagram ( @jcgeracaoe recebe, na próxima terça-feira, a fundadora do Me Poupe!, Nathalia Arcuri, em live pelo Instagram (). A conversa, marcada para as 11h, abordará a trajetória da dona de um dos maiores canais de finanças do mundo e compartilhará dicas sobre onde investir durante a pandemia.

O Me Poupe!, que tem 5 milhões de inscritos no YouTube, está fazendo cinco anos de existência e tem um braço de apoio aos pequenos empreendedores. O SOS Me Poupe (sos.mepoupe.com) ajuda quem quer vender um produto ou serviço pela internet.

O editor do GE, Mauro Belo Schneider, mediará o papo, que terá a interação do público. Nathalia também é jornalista e trocou a carreira estável, com salário de R$ 13 mil, por um contrato de um ano com uma corretora de valores.

A jornalista também lançou a Jornada da Desfudência, um curso on-line de Finanças Pessoais, Mindset e Investimentos. A conversa promete!