Precisamos falar de dinheiro

Se tem uma questão que deve ser tratada com distanciamento emocional na sua empresa é a administração financeira. E lembre-se: os negócios precisam lucrar para sobreviver, gerar empregos, tornar a nossa comunidade mais pujante. Portanto, não há mal nenhum olhar para esse assunto com ambição e estratégia.

O momento em que estamos vivendo trouxe um novo desafio relacionado a isso. Qual o limite do endividamento para manter uma empresa aberta?

Vemos muitos empreendedores e empreendedoras recorrendo ao banco para poder pagar salários, fornecedores, aluguel e quitar dívidas. Mas será que vale a pena resolver o agora e gerar um problema futuro? Você já parou para pensar se está se agarrando na persistência ou na teimosia?

A matéria de capa de hoje trata sobre o Pronampe, uma linha de crédito criada com taxas de juros baixas para salvar negócios durante a pandemia. O especialista ouvido pela reportagem, no entanto, dá uma dica importante. Para ele, o valor deve ser usado para potencializar vendas e para garantir inovações pós-crise. Pela sua saúde e a de quem está na sua volta, lembre-se que as contas precisam fechar. Se for o caso, melhor ajustar a sua estrutura para fazer caber tudo no bolso. Faça as contas e não desista.

#sorte