A Unilever, uma das maiores fabricantes de bens de consumo do mundo, experimenta pela primeira vez, por meio de um projeto piloto da área de vendas direcionado ao Norte e Nordeste, regiões mais distantes geograficamente da sede da companhia, em São Paulo, um formato inédito de programa de estágio 100% virtual com a proposta de identificar talentos digitais, onde quer que eles estejam. As inscrições vão até 31 de julho.

Mais conectado à nova realidade do trabalho remoto, o projeto nasce do propósito da Unilever de trazer mais pluralidade de perfis, diversidade de pensamentos, histórias de vida e repertórios. Ao eliminar a barreira física da distância, a companhia consegue identificar talentos e oferecer a oportunidade do desenvolvimento profissional, com foco no digital. A Unilever espera receber cerca de três mil inscrições.

Para Julio Campos, vice-presidente de vendas da Unilever Brasil, o formato 100% virtual permite capilaridade para o programa de estágio ser mais inclusivo e com poder de conectar os jovens que moram em regiões mais distantes às oportunidades de desenvolvimento profissional oferecidas pela empresa. "Estamos preparando nossos times internos e selecionando os melhores mentores para receber esse grupo de estagiários que terá acesso a ferramentas e experiências focadas em desenvolver suas habilidades e competências no universo da transformação digital", explica.

E-commerce, digital omnitrade, analytics, plataforma digitais e trade marketing online são algumas das áreas de desenvolvimento do programa. O processo seletivo, que inclui o uso de inteligência artificial, dinâmicas e entrevistas, será pautado nas experiências de vida do candidato e características individuais, por isso não é exigida nenhuma área de formação específica e nem o inglês como pré-requisito.

Além da inovação de experimentar um modelo 100% virtual, oferecendo todas as ferramentas necessárias, mentorias e oportunidades de desenvolvimento, o objetivo da Unilever é incentivar e colaborar para a formação dos talentos digitais, preparando-os para o mercado.

"Queremos identificar e atrair talentos que tenham como característica facilidade para adaptação, vontade de inovar e atitude para arriscar, além da curiosidade pelo universo da tecnologia. Quando ampliamos as possibilidades por meio do ambiente digital, nos tornamos mais acessíveis e conectados aos jovens profissionais do futuro, que já nascem nativos digitais e têm um novo olhar, mais plural e disruptivo para as questões da companhia", afirma o executivo.