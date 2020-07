Sebrae RS lança e-commerce para pequenos negócios

Com o intuito de apoiar pequenos negócios gaúchos a entrarem no meio digital, o serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no RS (Sebrae-RS) lançou, neste mês, a plataforma Sua Loja Sebrae . A iniciativa é voltada para empreendedores que não dispõem de vendas online, mas querem entrar no mundo digital para seguir com suas vendas neste período de pandemia. No marketplace, é possível criar a própria loja virtual.

Segundo o diretor superintendente do Sebrae-RS, André Vanoni Godoy, essa é uma das iniciativas que visam ajudar os empreendedores em um cenário de crise econômica e sanitária causada pela Covid-19. Já são cerca de 2 mil produtos cadastrados na plataforma de mais de 400 empresas . Inicialmente pensado para os pequenos negócios do RS, André ressalta que são eles os que mais precisam de auxílio na migração para o on-line. "Essa relação de consumo vai ser uma nova forma de fazer negócios. As empresas que quiserem manter a fidelização dos clientes precisam se adaptar ao mundo digital", acredita.

A plataforma é aberta e gratuita a todos os segmentos, sem limite de oferta de produtos. O empreendedor precisa se cadastrar, colocar as informações sobre seus produtos com o preço, forma de entrega e pagamento. O consumidor acessa as lojas, navega e escolhe os produtos e realiza a compra, num sistema parecido com os e-commerces de grandes players, como a Amazon e o Magazine Luiza. "O que mantém uma empresa viva é ela fazer negócios, vender", destaca o diretor.

As entregas podem ser feitas na casa do cliente, pelo correio ou para retirada em loja física. Os pagamentos podem ser efetuados com cartão de crédito ou por negociação direta entre vendedor e comprador, fora da plataforma, para pagamentos em dinheiro, por exemplo. Além de produtos, podem ser vendidos serviços como aulas a distância de idiomas, pilates, entre outros. O Sebrae-RS também disponibilizará conteúdos para os clientes com orientações sobre divulgação e oferta de seus produtos, até ajuste de processos do negócio para este novo modelo de atuação.