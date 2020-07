Projeto Crie o Impossível aproxima jovens da rede pública ao empreendedorismo

A importância da educação empreendedora foi algo que Guilhermina Abreu vivenciou na prática. Criadora da ONG Embaixadores da Educação, de Minas Gerais, ela teve contato com o empreendedorismo quando estava no terceiro ano do ensino médio. Estudante de escola pública, ela conta que frequentar um projeto do Sebrae dedicado a jovens em Belo Horizonte mudou a sua perspectiva de vida. No quarto episódio do GE de Casa, Guilhermina e Janaína Zago, gerente de Políticas Públicas do Sebrae-RS, falam sobre como aproximar os alunos desse universo e contam detalhes do Crie o Impossível, evento on-line que acontece na próxima quinta-feira (30).

A Embaixadores da Educação foi criada em 2013 por jovens que, em comum, tinham a trajetória em uma escola pública e a passagem pela escola de empreendedorismo do Sebrae. Em 2018, a ONG realizou a primeira edição do Crie o Impossível no Estádio do Mineirão. Nesses dois anos, mais de 15 mil estudantes foram impactados pela iniciativa. Em 2020, Porto Alegre receberia a primeira edição do evento que, junto com a de Belo Horizonte, tinha como objetivo alcançar 50 mil estudantes. Em razão da pandemia, o evento passou para o formato on-line e acontece no dia 30 de julho com a participação de nomes como Emicida, Djamila Ribeiro, Kondzilla, Geraldo Rufino, Lazaro Ramos, Thelma Assis, entre outros. As inscrições são gratuitas pelo site www.crieoimpossivel.com.br

Segundo Guilhermina, a opção por manter o evento de forma on-line neste ano foi para atenuar os impactos da Covid-19 na motivação dos alunos de escola pública. "Os alunos de escolas públicas nunca tiveram tão desanimados. O Crie o Impossível não é sobre o estádio, é sobre despertar sonhos, mostrar perspectivas", acredita, destacando que o objetivo é que seja um dia transformador na vida desses jovens. "A ideia é ser o dia mais inspirador da vida do aluno de escola pública. Apresentar, pelo exemplo de trajetórias reais, que é possível sonhar, empreender, dar uma cutucada em alta escala nesses jovens", explica Guilhermina.

À frente das iniciativas de educação empreendedora no Sebrae do Rio Grande do Sul, Janaína acredita que, mais que instigar os alunos a abrirem seus negócios, o tema desenvolve outras competências importantes para o mercado de trabalho. "Quando falamos de educação empreendedora no Sebrae, falamos muito sobre os desafios de trabalhar com os alunos da educação básica essas competências empreendedoras, como protagonismo, autonomia, capacidade de se virar na incerteza", contextualiza. A coordenadora ainda acredita que, aliados, educação e empreendedorismo são pilares de transformação. "A educação é o futuro. Os desafios são cada vez maiores, as incertezas também. Então, temos que investir no jovem que está em formação para que ele tenha um projeto de vida, que entenda que depende dele. Acredito que é através do empreendedorismo e da educação que a gente consegue mudar o futuro."