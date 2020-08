Foco no conteúdo digital na crise

A escola de empreendedorismo porto-alegrense NAU25 se adaptou à crise provocada pelo coronavírus e criou um projeto digital para transformar a nova realidade dos negócios. A partir da comunidade digital SOSNAU25, os empreendedores pagam uma mensalidade de R$ 49,00 e recebem conteúdos formulados em cocriação com 12 facilitadores que atuam no mercado de trabalho.

Todo o material está disponível em uma plataforma e o aluno tem acesso ilimitado enquanto a assinatura estiver válida. Pode ser acessado via tablet, computador ou smartphone.

A ideia despertou interesse de alunos de pelo menos cinco estados brasileiros.

Com objetivo de democratizar a educação empreendedora no Brasil, a SOSNAU25 entrega todos os meses mais de 5 horas de conteúdos novos. Os assinantes têm acesso a textos e artigos apresentados nas aulas, vídeocast exclusivo, aulas com especialistas, comunidade com perguntas e esclarecimento de dúvidas e descontos nos cursos da escola.

"Somos a primeira escola de educação empreendedora com assinatura mensal do Brasil focada no pequeno e médio empreendedor. As pessoas têm acesso aos nossos melhores cursos com um custo superacessível. Temos a intenção de gerar uma revolução na forma de compartilhar conteúdo", diz Fabi Nunes, diretora da NAU25.

Atuando durante dois anos na formação de pequenos e médios empresários, a NAU25 mantinha no cronograma cursos e mentorias presenciais, com valor de investimento entre R$ 480,00 e R$ 3,5 mil. Com a crise causada pela pandemia, todas as atividades presenciais foram suspensas e o faturamento da empresa foi enxugado.

A partir da própria crise, a escola encontrou uma solução capaz de ajudar as finanças e impactar empreendedores. O primeiro passo foi a criação de um grupo de mentoria gratuita, depois surgiu o conceito da comunidade SOSNAU25, que simboliza a transformação digital do negócio.

"Criamos algo para impactar o maior número de empreendedores e para beneficiar todos os envolvidos, atuando como uma rede de colaboração e co-criação", diz Fabi.

Inaugurada em 2018, a NAU25 é uma escola de empreendedorismo que tem formato diferente do tradicional. O propósito é contribuir com o conhecimento e educação do pequeno e médio empreendedor para que ele tenha melhores resultados em seu negócio.

Entre as metodologias utilizadas na escola, está a mentoring, que inclui conteúdos como comportamento empreendedor, marketing digital, habilidades e competências comportamentais, adaptabilidade, autoconfiança, mindset de crescimento, entre outros.

Até hoje, mais de 10 mil pessoas foram impactadas com o conteúdo produzido para atividades presenciais e on-line da empresa.