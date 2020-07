Plataforma visa conectar estudantes da Ufrgs às vagas de emprego

Observando a desorganização de informações sobre vagas de emprego para estudantes, Vitor Vargas, 23 anos, que cursa o terceiro semestre de Engenharia da Computação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), teve uma ideia. Ao conversar com alguns amigos de outras universidades, diagnosticou que não havia nenhuma ferramenta que conectasse alunos às empresas. A partir daí, debruçou-se na criação da plataforma Contrate um Aluno da Ufrgs, que será lançada oficialmente nesta terça-feira (28).

O estudante conta que chegou a procurar na internet termos semelhantes para conferir se outras universidades não tinham sites com essa temática, mas não encontrou modelos de negócios parecidos. "Os alunos da Ufrgs são muito demandados e vejo uma falta de disposição da própria universidade de conectar vagas e profissionais", pontua. Mesmo antes do lançamento oficial, a plataforma já conta com 250 alunos cadastrados de diversos cursos. "Tem muitos alunos das engenharias, no geral, e da arquitetura e urbanismo, marketing e medicina", expõe.

Pelo site, estudantes ou recém-formados na universidade à procura de estágio ou freelances se cadastram, identificando sua área de atuação. As empresas também podem fazer anúncios com as vagas que têm em aberto ou entrar em contato com os candidatos já cadastrados. Para lançar e manter a ferramenta no ar, Vitor conta que desembolsou cerca de R$ 500,00. Para dar continuidade à iniciativa e rentabilizá-la, há diferentes valores. Para estudantes, o cadastro é gratuito até uma área de atuação. Para se candidatar em mais áreas, é cobrada uma taxa de R$ 5,90. Para egressos e alunos de pós-graduação, o cadastro tem o preço único de R$ 19,90. Por fim, para as empresas, a taxa é de R$ 5,90 por anúncio de vaga ou serviço.

Para marcar o lançamento, será realizada uma live no Instagram (@contratealunodaufrgs). Vitor vai explicar como funciona o projeto e duas estudantes cadastradas compartilharão as suas experiências com a plataforma. Para o futuro, ele já pensa em apresentar o formato para outras universidades federais e estaduais do Rio Grande do Sul.