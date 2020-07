Empresa de Porto Alegre cria dispenser de álcool gel com acionamento pelos pés

No meio da crise econômica e sanitária causada pela Covid-19, novas necessidades começaram a surgir. Uma delas foi a de assegurar a assepsia das mãos, um dos principais canais de entrada do vírus no corpo. Foi pensando nisso que os administradores Renan Gomes Wagner, Lucas Alcalde Varisco, Bruno Garbin e Marcelo Rasera criaram o Smart Gel, dispenser de álcool gel que é acionado com os pés. O produto, que custa R$ 349,00, integra o portfólio da Smart Care, empresa desenvolvida com o intuito de centralizar soluções com essa temática.

Criado há dois meses, o negócio visa facilitar o acesso a esses itens, como o próprio álcool em gel, máscaras de tecido e descartáveis, tapetes sanitizantes, termômetro em pistola, testes de Covid-19, entre outros. "Como empreendedores e consumidores, encontrávamos dificuldades para achar tudo numa plataforma só", explica Renan. O Smart Gel, primeiro case desenvolvido pela empresa, já é líder de vendas, segundo os sócios. Eles ressaltam que já existiam produtos com a mesma proposta no Brasil, porém, como o mercado está muito dinâmico, trouxeram essa inovação para Porto Alegre. "Inovação não é somente ligada à tecnologia. É algo feito diferente para agregar valor à sociedade", pontua Renan.

Com investimento inicial de R$ 80 mil, a Smart Care disponibiliza as soluções tanto para empresas quanto para pessoas físicas. "Além de vender, nos posicionamos como um centro de informações. Damos dicas de atendimento, de onde colocar os produtos na loja. Queremos ajudar as pessoas a se readaptarem", explica Lucas. Para ele, os cuidados nos ambientes físicos serão redobrados, ou triplicados, quando a pandemia passar. "Essa cicatriz vai ficar", acredita. Como exemplo, os empreendedores citam o caso de uma clínica, que decidiu trocar os materiais dos itens de decoração e das poltronas por outros totalmente higienizáveis. "O impacto também será grande na arquitetura dos lugares", afirma Marcelo.

Para essa curadoria de produtos e informações ser feita, explica Renan, a empresa conta com especialistas de áreas como saúde e varejo para validá-la. Mirando no futuro, os empreendedores já articulam projetos com fins sociais em espaços públicos, mas que estão em fase de desenvolvimento e sigilo. "Acredito que a gente está desenvolvendo novas soluções e amadurecendo", pontua Bruno. Vendas são feitas pelo site www.smartcarebrasil.com.br.