GeraçãoE lança nova temporada de podcasts

Em um momento de distanciamento social, muitos empreendedores não têm com quem trocar uma ideia sobre as dificuldades do momento e sobre os assuntos que estão em pauta hoje para quem tem um negócio próprio. Por isso, a temporada GeraçãoE - de casa! traz conversas da equipe do GE com pessoas de diversos segmentos sobre diferentes aspectos do empreendedorismo.

Nesta temporada, a equipe do GE, assim como os convidados, estão em suas casas, em uma gravação que acontece de forma remota. No primeiro episódio, o debate foi em torno das diferenças entre empreender em um meio tradicional, como shoppings, e estar inserido no inovador universo das startups . Recebemos Carolina Kechisnki, sócia de lojas físicas da Cacau Show, e Rafael Chanin, professor da Pucrs.