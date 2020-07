CDL Poa reúne cases práticos de empresas para auxiliar negócios a enfrentarem a crise

A CDL Porto Alegre apresenta o projeto ‘Recrie o Varejo’, onde reúne as boas práticas adotadas por empresas do comércio e do varejo para transpor a crise causada pela pandemia do novo coronavírus. O conteúdo está disponível no site https://www.cdlpoa.com.br/vamos-em-frente/recrie-varejo/ e compõe a Campanha #VamosEmFrente, que tem como objetivo conectar todos os elos da cadeia varejista, buscando compartilhar ações e inspirar a inovação para a continuidade e o crescimento sustentável dos setores da economia.

Os cases trazem relatos de empresários locais, de segmentos como materiais de construção, eletroeletrônicos, vestuário, beleza e até turismo náutico, além de ações implementadas por grandes empresas nacionais e internacionais, que foram determinantes para a manutenção de seus negócios . As histórias estão segmentadas por temas como Ação Solidária, Vendas On-line, Serviço Seguro, Eficiência em Vendas, Gestão de Pessoas e Novos Business, e compõem um espaço colaborativo, onde novos cases são agregados semanalmente, para as diferentes etapas da retomada das atividades econômicas no País.

O ‘Recrie o Varejo’ conta com a curadoria de um grupo de empresários instituído para o projeto e tem a coordenação do vice-presidente da CDL POA, José Roberto Resende. Para o dirigente, este é um espaço estimulante e dinâmico: “em apenas 3 minutos de leitura você pode ter acesso a uma ideia que pode mudar o destino da sua empresa”. Resende também explica que ao divulgar estes cases, a Entidade auxilia outros negócios a enfrentarem a retomada das atividades comerciais com mais força e novas estratégias. “A ideia é evoluir e gerar uma grande plataforma de dicas práticas que impulsionem o varejo, para micro, pequenos, médios e grandes empresários coletarem ideias e técnicas que façam a diferença na manutenção de seus negócios, neste momento que, com certeza, é um dos mais difíceis já vistos na história”, acrescenta.

O projeto conta com cases de empresas do varejo, como Lojas Quero-Quero, Grupo Lins Ferrão, Grupo Elevato, Bellenzier Pneus, Magazine Luiza, Olympikus, Carrefour, Via Varejo, Reserva, entre outros. Além de negócios locais importantes, como Ferragem Thony, Meia e Cia, Blow – Escova Inteligente, Ishtar Alfaiataria Feminina e Casa do Pão de Queijo.