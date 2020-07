Interesse pela gastronomia incrementou modelo da Cozinhe.me

Não são raros os casos de pessoas que descobriram ou aprimoraram dotes culinários na quarentena. Uma pesquisa realizada pela consultoria de alimentação fora do lar Galunion, em parceria com o Instituto Qualibest, indica que 93% dos brasileiros estão cozinhando neste período. A startup Cozinhe.me , que entrega kits para cozinhar, entende o momento como positivo para suas vendas.

"Antes da pandemia, o grande desafio era de que as pessoas arranjassem tempo para cozinhar. Agora, neste contexto, elas apontam o ato como o responsável por salvar o tempo. Um dos usuários da caixa, por exemplo, identificou a experiência como a melhor durante o tempo de pandemia. Segundo ele, foi como se estivesse em uma terapia", expõe Paulo Renato Ardenghi Rizzardi, co-fundador da Cozinhe.me.

O modelo da empresa foi adaptado para o momento. Anteriormente, funcionava de maneira sazonal e as caixas eram misteriosas, ou seja, o cliente pagava mais pela experiência do que pelo produto. Com a pandemia, a Cozinhe.me definiu alguns pratos e removeu o mistério do processo. Até o final do mês de junho, 11 caixas foram projetadas: risoto de cogumelos, massa à carbonara, hambúrguer, pancho, frango ao curry, costela barbecue, poke de salmão, poke de cogumelo, poke de frango, brownie, tailandesa e especial de café da manhã.

Os ingredientes são selecionados de maneira cuidadosa e harmoniosa pela nutricionista Anne Dalla Costa e pelo chef Daniel Menezes. No kit de massa à carbonara, por exemplo, o cliente recebe espaguete grano duro, ovos caipira, pancetta, pão artesanal, azeite de oliva italiano, mel, além dos queijos grana padano, gorgonzola e dolce gorgonzola. Tudo separado, o que facilita o preparo.

As caixas, atualmente, encontram-se na faixa de R$ 119,00 e R$ 169,00. A empresa também vende molhos especiais e cervejas artesanais. "Acreditamos que o ato de cozinhar é uma das tecnologias mais importantes da humanidade. Por isso, queremos ver as pessoas livres para produzir seu próprio alimento." Para o futuro, a marca projeta investimentos em tecnologia e está desenvolvendo uma plataforma de Inteligência Artificial.