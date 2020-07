Live do GeraçãoE recebe artesã gaúcha conhecida nacionalmente

Assine o Jornal do Comércio e

@jcgeracaoe Instagram O GeraçãoE promove, nesta quinta-feira (2), a partir das 11h, mais uma live pelo A convidada do dia é a artesã Lu Gasttal, que integra a equipe do programa É de Casa, da TV Globo.

O editor da plataforma de empreendedorismo do JC, Mauro Belo Schneider, conversará com Lu sobre como o trabalho manual pode ajudar a superar a crise provocada pela pandemia do coronavírus. "Os tempos estão cada vez mais digitais, mas observe o quanto os movimentos analógicos voltaram ao nosso cotidiano", diz ela.

A ideia é que o papo aborde questões como: dicas para começar um negócio de artesanato, como divulgar os projetos, a volta da valorização do handmade e como a atividade colabora para o equilíbrio mental. A transmissão também ocorrerá pelo YouTube e pelo Facebook.