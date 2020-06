Trio de Porto Alegre cria delivery de jantar seguido de encontro virtual

Entre os tantos projetos de experiências em casa lançados durante a pandemia do coronavírus em Porto Alegre, um uniu gastronomia e interação social. O Delivery Experience POA agrega marcas parceiras e promove um encontro com direito a bate-papo pelo Zoom após a refeição.

A terceira edição foi no Dia de Santo Antônio, 13 de junho. Um jantar com pizza, vinho e sobremesa aproximou pessoas pela tela do computador ou do celular. Para completar, um DJ ficou responsável pela trilha sonora e um padre concedeu uma benção. Na hora da entrega da comida, os participantes podiam fazer doações de agasalhos ou alimentos, que depois foram entregues à Fundação Pão dos Pobres.

Quem está por trás da iniciativa é a jornalista Edith Auler, o professor de Marketing Marcelo Foletto, ambos da Evidência Press, e Jaqueline Pegoraro, do canal Eu Tenho Visto. "Liguei para Edith e Marcelo e propus a ideia de realizarmos um grande jantar virtual. Unindo a boa mesa com a presença de marcas consolidadas, num evento interativo e marcante. E que fosse especial para todos nós que estamos vivendo este momento", conta Jaqueline.

Marcelo ressalta, ainda, que é uma forma de continuar gerando networking, mesmo com a população isolada. "Durante os encontros, além da gastronomia, apresentamos temáticas em que as pessoas têm a oportunidade de falar sobre as suas experiências pessoais e profissionais, trocando ideias e gerando novas conexões . Contamos com o apoio da tecnologia e de ferramentas da comunicação, unindo a isso, as nossas expertises como profissionais da comunicação", detalha.

Agora, a equipe está em fase de fechar parcerias para o próximo evento (interessados devem entrar em contato pelo número 51 99548-0896). "É gratificante poder estimular laços de amizade e, sobretudo, criar novos elos. Num encontro onde produtos e marcas parceiras também têm a oportunidade de apresentar os seus trabalhos, diretamente aos consumidores”, arremata Edith.