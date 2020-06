Startup gaúcha lança plataforma para digitalizar serviços de corretores e de pequenas imobiliárias

Com as tradicionais imobiliárias fechadas visando manter o isolamento social e frear a disseminação da Covid-19, os sócios da startup gaúcha Meualu , focada no mercado imobiliário, perceberam uma possibilidade de ajudar pequenas e médias empresas e corretores autônomos. A nova empreitada é o Juntos.meualu , iniciativa que visa incentivar profissionais a levarem negócios para o ambiente digital de forma gratuita.

Por meio da ferramenta, explica o CEO da startup, Jonatha Baptista, 27, qualquer profissional do mercado imobiliário pode criar sua própria plataforma para oferecer um serviço on-line para os clientes. "Durante a pandemia, vimos uma necessidade dos profissionais de ponta de se reinventarem e uma dificuldade muito grande de fazerem isso por não terem recursos e acesso", avalia. O Juntos, para ele, é uma forma de democratizar a tecnologia criada pela startup em 2017 ao lado dos sócios Vinícius Stiborski, 28, e Josefer Baptista, 22. Atualmente, também faz parte da empreitada o sócio Bruno Thomasi, 30. "Nascemos num modelo bem semelhante à Quinto Andar, mesmo antes de eles operarem aqui em Porto Alegre", lembra.

Por meio da plataforma, é possível criar um site próprio usando a mesma tecnologia que a startup aplica em seu negócio e em seus parceiros, podendo anunciar e divulgar imóveis. No site, a empresa ou profissional poderão disponibilizá-los numa vitrine virtual, possibilitando que os clientes agendem visitas, on-line ou presenciais, enviem propostas, anexem documentos e até mesmo assinem os contratos eletronicamente. "Nós estamos acompanhamos até a fase do contrato. Por isso, no Juntos, liberamos a compra e venda. O Meualu só trabalha com locação", esclarece o CEO.

A ferramenta ainda conta com um chat integrado ao WhatsApp e fornece um sistema de backoffice automatizado com gestor de tarefas para que todo o processo seja acompanhado on-line pelo profissional. Jonatha destaca o fato do acesso à plataforma e uso de todas as ferramentas do Juntos.meualu serem gratuitos, algo que ele considera inédito no mercado. O Juntos.meualu pode ser usado para ofertar qualquer tipo de imóvel, tanto para locação quanto para compra e venda. Para participar, é necessário ter cadastro no Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci) ativo.

Conforme opina o CEO, a tendência é que o mercado imobiliário continue migrando para o ambiente digital e virtualizando processos. "A pandemia acelerou algumas coias. O cliente exige essas reformas", entende Jonatha. Desde 2018, ao lado dos parceiros, a Meualu já congregou cerca de 1 mil imóveis de forma digital. A expectativa, na plataforma Juntos, é que se tenha de 3 mil a 5 mil profissionais cadastrados.