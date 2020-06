Cinco tele-entregas para curtir a festa junina em casa

Neste ano, as tradicionais festas juninas tiveram de ser adaptas à realidade imposta pela pandemia do coronavírus. Com orientações de evitar aglomerações e ficar em casa, a fim de frear o contágio pelo vírus, diversos negócios lançaram kits e opções especiais para a data. Aqui, listamos cinco caixas que são entregues na casa da clientela para celebrar a data.

1. Kit Arraiá do Rocambolo Atelier de Doces

O espaço da rua João Guimarães, nº 369, criou para a data dois kits para tele-entrega ou retirada. O Kit Arraiá pequeno produzido pelo Rocambolo vem com um quentão de 200 ml, um arroz doce, um saquinho de pé de moça, uma porção de milho para pipoca, uma fatia de torta Romeu e Julieta e dois pães de queijo pelo valor de R$ 38,00. A segunda opção é composta por 500 ml de quentão, arroz doce, pé de moça, milho para pipoca, um bolo temático, pão de queijo e cachorro quente (esse com opção vegetariana). O Kit Arraiá G custa R$ 65,00. Os pedidos podem ser feitos pelos aplicativos de delivery ou pelo WhatsApp (51) 98524-4789.

2. Kit Festa Junina da Pane Di Nanni

padaria no bairro Auxiliadora , em Porto Alegre, criou a sua versão da caixa temática para a festa junina. O box vem com pipoca, bolo de milho, cachorro quente, quindim, paçoca e suco de uva e custa R$ 88,00. As encomendas são feitas pelo WhatsApp (51) 9849-88576.

3. Cesta Arraial da Felicidade do Sitio Canto Rural

A propriedade no bairro Lami, que já havia lançado o combo de café colonial em casa durante a pandemia, também está oferecendo uma cesta temática para festa junina. O kit do Sítio Canto Rural vem com pão caseiro de milho, pote de nata, pinhão, amendoim, rapadura de amendoim, cocada, milho, pipoca, bolo de paçoca, uma garrafa de 500 ml de quentão, uma garrafa de suco de laranja natural, uma mini toalha de chita, bandeirinhas e cordão para fazer a decoração. A caixa custa R$ 100,00 e os pedidos são feitos pelo WhatsApp (51) 99691-8619.

4. Pastel sabor pé de moleque da Usina do Pastel

A pastelaria Usina do Pastel criou um kit que reúne quitutes juninos, como pipoca, paçoca, pinhão e quentão. As comidas tradicionais da data vão acompanhadas com dois sabores especiais de pastel produzidos especialmente para essa época do ano: pastel de pé de moleque e de carne de panela. São duas opções de combo, sendo uma delas o trio com garrafa de quentão, um pastel de tamanho tradicional de carne de panela e um mini pastel de pé de moleque, que sai a R$ 19,90. Já o kit maior, com dois pastéis de cada sabor junino, duas garrafas de quentão, pipocas, paçocas, pinhão e itens decorativos, é vendido por R$ 49,90. As vendas são feitas pelo iFood, pelo site da Usina do Pastel e também via WhatsApp.

5. Caixa Junina da Baunilha Cupcakes