Live do GE aborda crise e superação dos negócios com Dado Bier

Fundador da Dado Bier, uma das marcas pioneiras em fabricação de cerveja artesanal no Brasil, o empresário Eduardo Bier é o convidado da live do GeraçãoE desta semana.

Frente a tantas mudanças, o empresário com mais de 20 anos de experiência em empreendedorismo fala, nesta sexta-feira, às 11h, no Instagram do GE ( @jcgeracaoe ), sobre crise e superação dos negócios. A conversa será mediada por Mauro Belo Schneider e transmitida no Facebook do GeraçãoE e no c anal do Jornal do Comércio no YouTube