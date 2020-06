O Conexão Empreenda é um grupo colaborativo feito para gerar ideias, conexões, negócios e autoconfiança em empreendedores e profissionais em transição de carreira. O grupo funciona com encontros mensais de 2 horas e a cada mês são tratados temas direcionados ao desenvolvimento humano. Dia 26, às 19h, o tema do encontro será "Talento paga as Contas?". Inscrições gratuitas: bit.ly/37ydFH3.

Empreendedoras que querem espalhar a cultura do empoderamento feminino. Essa é a intenção do evento Café com elas: Como trabalhar com influenciadores no seu negócio, que ocorre dia 26, às 18h. Inscrições gratuitas: bit.ly/30Lp5Wn.