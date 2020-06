Quatro feijoadas para pedir por tele-entrega em Porto Alegre

1 - Feijoada do Lú

feijoada, arroz, farofa, laranja, couve, abóbora caramelada, banana à milanesa, aipim frito e torresmo . Custa R$ 69,00, mais o valor da tele-entrega (na Zona Norte é R$ 6,00; Zona Sul, R$ 8,00 e Região Metropolitana, R$ 10,00). WhatsApp: (51) 99170-0869 e (51) 98530-2565. Funciona diariamente. Feijoada do Lú é para aqueles que querem uma mistura completa de sabores. Antes da pandemia, Luciano Conceição e a esposa Lisandra Penha preparavam a iguaria em eventos e festas pelo Estado. Agora, pela proibição de aglomerações, eles entregam as feijoadas na casa da clientela. "Estamos recebendo muitos pedidos de paulistas que moram no Rio Grande do Sul. Eles vêm até nós e levam. Adoram feijoada", conta Lisandra. O combo, que serve duas pessoas, é composto por feijoada, arroz, farofa, laranja, couve, abóbora caramelada, banana à milanesa, aipim frito e torresmo. Custa R$ 69,00, mais o valor da tele-entrega (na Zona Norte é R$ 6,00; Zona Sul, R$ 8,00 e Região Metropolitana, R$ 10,00). WhatsApp: (51) 99170-0869 e (51) 98530-2565. Funciona diariamente.

2 - Bossa Feijoadinha Caseira

feijoada, laranja e farofa . A jornalista Liana Rigon e a sócia Viviane Nobre, produtora de eventos, oferecem o serviço da Essa opção é para quem quer só a. A jornalista Liana Rigon e a sócia Viviane Nobre, produtora de eventos, oferecem o serviço da Bossa Feijoadinha Caseira aos sábados, já que conciliam a empreitada com outros trabalhos. O kit com 500 gramas custa R$ 30,00, enquanto 1 quilo, R$ 45,00. “Amo cozinhar, curto muito aprender e experimentar, e sempre fiz as feijoadas nos eventos da família”, conta Liana. Outro motivo que deu um empurrão no projeto foi o fato de a agenda de Viviane ter sido muito afetada pela Covid-19. “Estudamos o mercado, testamos um soft opening há um mês e estamos muito felizes com o resultado. A Bossa tem sido valorizada por aquilo que acreditamos ser o nosso diferencial. Comida cheirosa e saborosa, e muito cuidado com os detalhes das embalagens e entrega”, destaca Liana. Pedidos pelo WhatsApp (51) 99115-5286.

3 - Feijão in Box

feijoada com carne suíça, linguiça mignon, calabresa, costela, bacon e costelinha defumada, acompanhada de couve salteada, farofa e laranja . A tele-entrega custa entre R$ 10,00 e R$ 15,00. “A ideia foi inspirada em uma atividade escolar da minha filha, que foi plantar um feijão no algodão. Do algodão, transplantamos para a terra e começamos a ver aquele feijão ganhar corpo e crescer”, detalha a jornalista Lara Ely, namorada de Fabrício e que cuida do marketing do novo projeto. WhatsApp: (51) 98174-7431. Nova aposta do chef Fabrício Goulart, o Feijão in Box opera aos sábados e domingos. O prato custa R$ 30,00 e serve duas pessoas. A versão de Fabrício é uma. A tele-entrega custa entre R$ 10,00 e R$ 15,00. “A ideia foi inspirada em uma atividade escolar da minha filha, que foi plantar um feijão no algodão. Do algodão, transplantamos para a terra e começamos a ver aquele feijão ganhar corpo e crescer”, detalha a jornalista Lara Ely, namorada de Fabrício e que cuida do marketing do novo projeto. WhatsApp: (51) 98174-7431.

4 - Mule Bule