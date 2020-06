Pastelaria de Porto Alegre cria pastel de pé de moleque

As festas juninas, este ano, serão diferentes. Pensando em se adequar à nova realidade sem aglomerações e visando dispor de uma experiência afetiva para os clientes, a Usina do Pastel criou o combo de festa junina em casa, que conta com pastéis de pé de moleque e carne de panela. Criados exclusivamente para o período, os sabores permanecerão por tempo limitado no cardápio do restaurante.

Segundo a proprietária da Usina, Shana Poletto, os sabores diferenciados são um marco da casa, como o pastel de sagu , criado em 2019. "Mantemos apenas em um período porque são mais difíceis de produzir", explica. Essa, também, é uma estratégia para cativar o público e criar engajamento com as iguarias diferenciadas. "Nós, do ramo de restaurantes, estamos sempre tentando nos reinventar", afirma, destacando que o período da pandemia de coronavírus leva os empreendedores a serem mais criativos.

São duas opções de combo: um trio, com garrafa de quentão, um pastel de tamanho tradicional de carne de panela e um mini pastel de pé de moleque, que sai a R$ 19,90 . Já o kit maior, com dois pastéis de cada sabor junino, duas garrafas de quentão, pipocas, paçocas, pinhão e itens decorativos, é vendido por R$ 49,90. "As festas nas escolas não vão acontecer, então, é uma maneira da família fazer uma em casa", acredita. A expectativa é vender 50 kits juninos.

Os combos juninos estão disponíveis via iFood, site e WhatsApp, ou para retirada no local (avenida Cristóvão Colombo, nº 2614). Durante a pandemia, a Usina do Pastel está funcionando todos os dias, das 11h15min às 23h.