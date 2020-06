Padaria surge para retomar a cultura de bairro em Porto Alegre

O desejo de iniciar um negócio surgiu há dois anos para os sócios Giulio Menin, 22, André Fich, 28, e Vinícius de Borba, 25. O trio, que se conheceu durante a faculdade de Administração de Empresas, estava há oito meses elaborando a Padocaria. No meio do caminho, no entanto, depararam-se com as dificuldades ocasionadas pela pandemia.

As obras do espaço da rua Vicente da Fontoura, nº 2.788, começaram em janeiro. Segundo Giulio, viver o processo de construção de um negócio nesse contexto teve pontos positivos e negativos. "Por um lado, realmente complica muito pela parte do nosso próprio planejamento. Não sabemos se vamos poder receber os clientes dentro da loja, quantas pessoas vamos poder acolher, isso dá uma incerteza bem grande. Na compra de equipamentos, uma série de fornecedores estavam fechados. Porém, acho que as pessoas estão mais acolhedoras, com sentimento de querer ajudar o outro", acredita Giulio, destacando que a estratégia de divulgação da padaria foi essencial para criar essa relação.

Ainda em novembro de 2019, os sócios colocaram no ar uma conta no Instagram chamada Nasce uma Padaria. Por lá, foram compartilhando todos os bastidores da abertura do negócio: obras, testes de receitas, curiosidades sobre o mercado. A estratégia, afirma Giulio, ajudou. "As pessoas compraram muito a ideia. estamos tendo um enganjento muito alto", relata. Resultou até na relação com fornecedores. "Algumas geladeiras e banquetas adquirimos de uma pessoa que nos encontrou através do nosso processo. Foi bom para nós e para a pessoa, que acabou tendo que fechar seu café nesse momento e estava precisando se capitalizar", complementa Giulio.

O nome da Padocaria foi revelado somente no fim de maio e escolhido para remeter à simplicidade da operação. "A nossa proposta não é ser uma padaria gourmet, e sim uma padaria de bairro. Com produtos de qualidade, com atendimento sorridente, fazendo o negócio funcionar. Acreditamos muito na colaboração e estamos num setor que é tradicional, então fez todo sentido fazer esse processo de compartilhar com as pessoas", destaca Giulio.

Com previsão de abertura para 24 de junho, o negócio recebeu investimento de R$ 200 mil, valor que os sócios estimam recuperar em 16 meses. O plano inicial era que a operação comportasse uma equipe de seis pessoas mais a gerência, que será feita pelo sócio Vinícius. Agora, a inauguração deve contar com uma equipe reduzida de três pessoas. Mesmo abrindo em um contexto adverso, os sócios estão otimistas. "Estamos trabalhando pensando todas as estruturas, do quanto é o mínimo que a gente precisa atingir para o negócio se manter vivo e saudável nesse primeiro momento. Temos um sentimento que vamos conseguir superar, que o negócio vai ir bem tanto em take away quanto tele-entrega."