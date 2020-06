Marca gaúcha aposta em semijoias com temática pet

Semijoias com temática pet fabricadas na cidade de Dois Lajeados é a aposta da Pet Mom. A empresa, do casal Brunner Giacomin e Diego Bedin, também oferece a opção de itens para os bichinhos.

Brunner, comissária de bordo desde 2010, conta que Diego empreende no ramo das semijoias desde 2017. O casal, porém, sonhava em ter um e-commerce em conjunto, e foi aí que o terceiro personagem da história, o cãozinho adotado Snoopy, apareceu. “Quando vi aqueles olhos brilhantes tudo fez sentido: não importaria idade, histórico, nada. Soube, no mesmo instante, que ele seria nosso e que nós estávamos destinados a sermos sua família”, diz a empreendedora, sobre o motivador principal do negócio.

Encontrando no novo membro da família um ponto de interesse mútuo e estudando o mercado que já era de conhecimento de Diego, o casal percebeu que ali havia uma boa possibilidade de crescimento. "O Snoopy significa a alma da Pet Mom, ele é nossa inspiração, chamamos ele de Snoopy CEO e sem ele acreditamos que nada faria tanto sentido como faz hoje. Adotar com certeza foi uma decisão que mudou toda a nossa trajetória", garante Brunner.

A marca começou com um catálogo de 50 peças para os bichinhos e hoje ultrapassou a casa de 500 itens , tendo a proposta de também vender para "mamães das mais variadas espécies". A Pet Mom acredita que o artista é o próprio cliente, então garante-se pronta para as mais variadas possibilidades de personalização, entregando o primeiro resultado digital da peça em até 24 horas.

Pelo tamanho do portfólio, os itens pedidos são variados, porém, as peças que mais saem (logo depois das personalizadas) são os pingentes de calopsita e peças com patinhas (estes para mamães de pet). "Todos os dias vão surgindo modelos diferentes e únicos, que servem de inspiração para outras criações e assim por diante. A gente fica encantado com tanta criatividade", emociona-se Brunner.

Para os bichinhos há, atualmente, três itens. Todos são banhados ou folheados a ouro 18 quilates. Um é uma plaquinha de identificação que custa R$ 49,90 e os outros dois são "correntes coleiras" no valor de R$ 37,90 com o elo simples e R$ 49,90 com o elo duplo.

Diego, por sua vez, orgulha-se destacando o produto.""Hoje, somos especialistas na linha pet de semijoias folheadas em ouro 18 quilates com até 10 camadas de banho antialérgico, e seis meses de garantia, além de uma linha prata 925, e nos dedicamos diariamente para oferecer produtos especiais, singulares e com qualidade."