Plataforma lançada no RS promete imóveis mais baratos

Uma plataforma 100% digital, lançada em Porto Alegre em março, promete a compra de imóveis direto de construtoras com preços mais baratos. Isso porque a Nethomes ( nethomes.com.br ) elimina 70% do valor da comissão dos corretores.

A startup, fundada por Renildes Snak e Luis Henrique Stedile, aposta na independência do público na busca por imóveis hoje. “Sabemos que o cliente tem toda capacidade de escolher o seu futuro imóvel. Desenvolvemos as duas últimas etapas que faltavam: a ligação direta entre o cliente, a construtora e a tecnologia, deixando o cliente no controle de fazer o que quiser e para que ele monte a proposta mais vantajosa. Somos justos e transparentes na conduta, diretos e objetivos na comunicação”, frisa Renildes, formada em Direito, com MBA em Marketing e Gestão Empresarial e especialista no Mercado Imobiliário e de Tecnologia, tendo experiências no Vale do Silício.

Na entrevista a seguir, a empreendedora fala mais sobre o projeto.

GeraçãoE – Como funciona a Nethomes?

Renildes Snak - A maioria das pessoas não sabe, mas ao fazer a compra do seu imóvel em uma imobiliária tradicional, você paga entre 4% até 10% de comissão que está embutida no valor do imóvel. Com a Nethomes, o cliente tem uma alternativa. A redução de até 70% da comissão é um pouco do que podemos oferecer, uma vez que somos uma startup e temos custos mais conscientes e melhores. Chegamos para empoderar quem realmente é o protagonista, o cliente.

GE – A redução de custo dos imóveis chega a quanto?

Renildes - Por exemplo, na compra de um imóvel com valor de R$ 1 milhão, vendido nas imobiliárias tradicionais, o cliente paga uma comissão de 6%, que representa R$ 60 mil. Se ele comprar pela Nethomes, ele deixa de pagar R$ 40 mil na transação imobiliária, uma economia considerável que representa o suficiente para trocar de carro, pagar uma bela viagem ou, ainda, mobiliar a casa .

GE – Quem poderá vender pela plataforma?

Renildes - Nasce um modelo novo de se relacionar com o cliente, que foi pensado como uma oportunidade para além dos corretores, sendo aberta a qualquer pessoa que deseje indicar a plataforma. Ao se tornar afiliado, este terá um link próprio para disparar para seu networking.

GE - Onde já está funcionando?

Renildes - Em Porto Alegre, iniciando em Santa Catarina e expandindo para São Paulo no segundo semestre.

GE - Qual a lição de empreendedorismo do projeto?

Renildes - Se você for uma empresa disruptiva e inovadora, terá que privilegiar aspectos que não foram pensados antes e tê-las na essência do negócio, e lutar contra um “sistema” que privilegia os ganhos financeiros ao invés de pensar no cliente final. É só ver o caso da Uber. No início, teve lobby dos motoristas de táxi. O que acontece é que, quando trabalhamos para o benefício de algo maior, isso acaba vencendo.

GE - Qual o diferencial da Nethomes em relação à Quinto Andar?

Renildes - A Nethomes atua sem corretores, diferente da Quinto Andar, que ainda opera no formato tradicional com corretores.

GE – Quais as mudanças que o coronavírus provocará no segmento imobiliário?

Renildes - As pessoas estão fazendo muitas reflexões sobre o real valor das coisas e isso passa pelos imóveis. Muitas já estão pensando em ter mais espaço, trocando de apartamentos ou mesmo optando por casa para ter sua própria infraestrutura. Haverá uma busca por uma qualidade dentro dos imóveis, tendo em vista que as pessoas acabam ficando mais tempo dentro e não fora de casa, como acontecia antes.