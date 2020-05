Galeto Santa Maria fecha definitivamente após duas décadas por causa da pandemia

Funcionando há quase 22 anos em Porto Alegre, o Galeto Santa Maria não resistiu aos impactos da crise causados pelo coronavírus. No dia 20 de abril, os proprietários decidiram encerrar a operação do restaurante, que se intitula como o primeiro a servir galeto na grelha de carvão na capital. Segundo o sócio Carlos Alberto Coutinho, conhecido pelos clientes como Beto, o negócio já passava por dificuldades nos últimos meses ocasionadas, principalmente, pelo período de férias, de significativa baixa na Capital.

"Nós aguardamos o mês de março para realmente começar o ano, mas aí, veio a pandemia e vimos que a recuperação não seria imediata", afirma Beto. Como o restaurante ficava dentro do Shopping DC Navegantes, o aluguel era caro e as despesas para mantê-lo fechado se tornaram inviáveis. "Nós servíamos, por mês, cerca de 6 mil pessoas. Nosso público era fiel." Segundo ele, a modalidade de delivery não resolveria a situação do negócio, pois a concorrência era alta e a localização do restaurante não facilitava, por ser num bairro afastado.

Assim, a decisão de fechar o Galeto teve de ser tomada. Doze funcionários foram demitidos. "Tínhamos gente de 20, 15, 10 anos trabalhando conosco" , conta. O sócio orgulha-se ao dizer que honrou com o pagamento de todos os funcionários e fornecedores. "Tentamos, com nosso parceiro financeiro, um capital de giro. Os juros eram razoáveis, mas as taxas, exorbitantes. Ficou inviável", pontua.

Beto afirma que a operação do restaurante em Santa Maria, que originou o negócio de Porto Alegre, continua. "Estamos trabalhando com um terço da capacidade, mas a frequência de antes não voltou." Para ele, 2020 será um ano de grandes prejuízos para o setor de alimentação. "O que o governo poderia fazer é isentar custos de impostos, aluguéis, energia, folha de pagamento", reflete, sobre as possíveis saídas do cenário de crise.