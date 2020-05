Evento Mesa de Cinema entrega jantares nas casas dos participantes durante pandemia

O evento Mesa de Cinema, que tradicionalmente é promovido de forma presencial, chega à segunda edição virtual devido à pandemia do coronavírus. Organizada pela jornalista Rejane Martins, a atividade, que mistura gastronomia e cultura, agora entrega os pratos nas casas dos participantes.

O próximo Mesa de Cinema será no dia 6 de junho. Uma novidade é que, além de Porto Alegre, chefs de Gramado, Canela, Caxias do Sul e Vale do Sinos irão preparar e encaminhar o delivery das refeições temáticas .

O pacote inclui link para assistir ao filme espanhol À Moda da Casa, debate on-line com Rejane e Roger Lerina, às 19h30min, e jantar. Os ingressos estão à venda com valores a partir de R$ 90,00 (ingresso individual sem bebida, no primeiro lote) e R$ 120,00 no segundo lote. Há opção de pacote com menu harmonizado com vinhos espanhóis (somente para Porto Alegre e Vale do Sinos).

“A pessoa agenda o horário para receber a comida em casa, que inclui entrada, prato principal e sobremesa, e monta o evento como ela quiser”, detalha Rejane. “É uma adaptação a esses tempos de pandemia e uma maneira de comemorar os 15 anos do Mesa de Cinema.”

Em Porto Alegre, a empreendedora trabalha em parceria com o Grupo Fuet; em Caxias do Sul, com o restaurante Sebastiana; em Gramado e Canela, com o chef Del Hay; e no Vale do Sinos, com Marina Guedes, do Gastromundi.

“Estamos fazendo com margem de lucro pequena, para movimentar o setor e afagar o público que está com a gente há tanto tempo. Tenho um núcleo de participantes que vão ao Mesa de Cinema desde 2005”, afirma Rejane. O valor cobrado cobre os gastos dos chefs, os direitos autorais e cachês. “Não é momento de ganhar dinheiro, mas de se acarinhar, ficar junto, separado”, considera ela.

Como participar

> Informações e vendas: Informações e vendas: mesaprodutora@gmail.com

> WhatsApp: (51) 98029-1235