Festa presencial em estilo drive-thru ocorre em Porto Alegre nesta quarta-feira

Está sendo programada para esta quarta-feira (27), às 19h, uma festa presencial em Porto Alegre. O estacionamento do La Boca , na rua Aparício Borges, nº 1.156, deve receber, pelo menos, 20 carros. O detalhe é que as pessoas não sairão dos veículos, como se fosse um drive thru.

Esse foi o jeito que os amigos de uma aniversariante encontraram para não deixar a festa passar em branco. E o empreendimento topou receber a celebração.

“Será um aniversário surpresa para, aproximadamente, 20 carros. Os convidados chegarão entre 18h e 18h40min, enquanto a aniversariante aparecerá com o namorado, que está organizando com a gente, às 19h10min. Já estará tudo pronto, com telão, música e bolo ”, detalha Guilherme dos Santos, que gerencia o estabelecimento.

Segundo Guilherme, o La Boca tomará todos os cuidados exigidos em função da pandemia do coronavírus e avisará a Guarda Municipal. “A ideia é, justamente, fazer tudo dentro da legalidade e respeitando as normas, pois somos a favor do distanciamento social e estou acreditando bastante que as pessoas terão empatia com a ação. Vi algo parecido em outros lugares, que teve uma repercussão boa. Acho que ideia é enfatizar uma nova forma de comemorar em tempos de pandemia”, entende Guilherme.

