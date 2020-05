Claus, do duo com Vanessa, é o convidado da live do GE desta semana

Abrir um negócio novo em meio à pandemia. Esse é o tema da live do GE desta semana, marcada para às 11h de quarta-feira (27), e que acontece no perfil do GE no Instagram . O convidado é o cantor e empreendedor Claus Fetter, do duo com a cantora Vanessa. O casal iniciou, há pouco, um delivery de pizzas na Capital, a Pizza da Dupla.

"Na carreira de artista, também lidamos com equipe grande. Sempre tive, em 20 anos, essa liderança do grupo. Como líder e empresário, sempre cuidei de tudo, nunca larguei totalmente na mão de ninguém. No marketing, agora mais que nunca, estamos fazendo muito por nós. Temos uma equipe que nos ajuda. Hoje, o marketing digital é para todo e qualquer negócio. A Vanessa coordena muito essa parte, entende mais que eu. Tem muitas semelhanças entre os dois negócios", entende Claus sobre a nova fase do casal.