Circo em Porto Alegre passa por dificuldades durante a pandemia

"A bilheteria da noite, muitas vezes, vira o almoço do outro dia". É assim que Vanessa Bonaldo, artista circense, especialista no número Força Capilar, em que faz manobras pendurada pelos cabelos, explica a dinâmica do familiar Planet Circus Espetacular , que enfrenta dificuldades com a pandemia e está aceitando doações.

Vanessa faz parte da sexta geração de uma família que segue a tradição de dedicar a vida ao circo. Ao todo, o grupo é formado por 13 pessoas, sendo cinco crianças. "Chegamos em Porto Alegre, nos instalamos e no dia seguinte já saiu o decreto. Desmontamos os materiais e estamos esperando para poder trabalhar", explica a artista.

Sem incentivos fiscais de nenhum tipo, a família está sem recursos. "Somos um circo pequeno, de bairro. Cobramos ingressos de R$ 5,00 ou R$ 10,00. Não temos incentivos fiscais de nenhum âmbito. Faço parte da Associação de Circo do Rio Grande do Sul (Sated/RS) e do Colegiado Setorial de Circo do RS. Estamos tentando alguma lei de incentivo, mas não é fácil", garante Vanessa.

No Planet Circus, há uma série de shows envolvendo palhaços, malabaristas, equilibristas e trapezistas. Momentos infantis envolvendo personagens como Backyardigans, Minions, Lady Bug e Cat Noir fazem parte do espetáculo. Membros mais novos da família, que formam a sétima geração, já se apresentam em alguns shows.

A família, no entanto, tem outra forma de renda que também foi afetada pela pandemia. Josué Lima, palhaço, explica. "Como temos os materiais mais para a criançada, também fazemos festas infantis, mas está tudo parado. Já tentei pegar maçã do amor e sair vendendo por aí, mas é difícil vender assim do jeito que as coisas estão."

O Planet Circus Espetacular está, atualmente, na avenida Bernardino Silveira de Amorim, na Praça Romeu Ritter dos Reis, entre as comunidade Rubem Berta e Parque dos Maias. Doações de todos os tipos estão sendo aceitas. Você pode entrar em contato através do telefone (51) 99844-7755.