Restaurante de Porto Alegre cria modelo que pode virar exemplo para setor na pandemia

Um restaurante de Porto Alegre, o Premium , diz ter encontrado uma solução para operar com segurança durante a pandemia do coronavírus. As mesas contam com isoladores físicos.

"Buscamos trazer o máximo de transparência e segurança aos nossos clientes e colaboradores. Esse novo modelo é resultado de um estudo feito com base nos restaurantes do mundo todo”, diz Nelson Ramalho, proprietário do Mule Bule Gastronomia, empresa que assessora o Premium Restaurante, em funcionamento dentro do Hotel Intercity.

Além das mesas, ao chegar no empreendimento, o cliente tem sua temperatura medida e um dispenser de álcool gel está disponível para ser acionado com os pés, sem contato com as mãos. A montagem do prato é executada por um funcionário, enquanto as mesas são higienizadas após a saída do consumidor anterior. O estabelecimento também adotou o uso de máscaras face shield.