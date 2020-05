Movimento contra reabertura se espalha entre bares e cafeterias de Porto Alegre

O decreto publicado na terça-feira (19) pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior que autorizou, a partir da última quarta-feira (20), o funcionamento de bares, restaurantes e lancherias tem gerado celebração em alguns e cautela em outros. De acordo com a publicação, os locais devem operar com 50% da sua capacidade , respeitando o limite de dois metros entre uma mesa e outra. Apesar da autorização de funcionamento pelo decreto nº 20.583, diversos negócios da Capital optaram por permanecerem de portas fechadas.

É o caso do Café Sala Precisa , ambiente inspirado no universo de Harry Potter que fica no bairro Cidade Baixa. Chara Nery, uma das sócias, explica que o local seguirá operando como nas últimas semanas: com take away e delivery. "Como o nosso setor é de alimentação, as pessoas não poderiam usar máscaras aqui dentro, então decidimos manter o café fechado pra atendimento presencial por enquanto, para preservar a saúde dos nossos funcionários e clientes. A ideia é ir avaliando a situação, mas, por enquanto, vamos manter o delivery e o take away, além de mudarmos o horário de funcionamento. Será das 10h às 13h e das 14h às 19h", afirma Chara.

Melissa Renz, sócia da hamburgueria Food Lover , conta que também decidiu manter o estabelecimento fechado nesse momento. "Optamos por não abrir por alguns motivos. Um deles é que somos apenas duas pessoas na equipe, e sabemos que é necessário um controle grande de clientes usando máscara para entrar, verificar se as pessoas estão realmente respeitando o distanciamento entre as mesas, e perderíamos facilmente o controle. Além disso, nosso restaurante não tem um espaço grande. Duas ou três mesas já acabam dando uma sensação de estar lotado, deixando os clientes muito perto uns dos outros. Ainda estamos muito inseguros em relação ao vírus, temos familiares que são grupo de risco. Então, por enquanto, decidimos que vamos seguir na tele-entrega e retirada no local, até as coisas melhorarem", explica Melissa.

Em suas redes sociais, o bar Justo , que fica nas Escadarias da Borges de Medeiros, afirmou que a decisão é baseada no exemplo de outras cidades do mundo, que, ao flexibilizarem esse tipo de ação, acabaram tendo um aumento no número de casos. "Não acreditamos que já seja o momento ideal para reabertura das portas. Diversas cidades ao redor do mundo que fizeram esse tipo de afrouxamento tão cedo tiveram um aumento considerável poucas semanas depois. Fato é que, por dois meses, contribuímos ao máximo para o achatamento da curva de contágio com 100% das atividades paradas. Mesmo com a prefeitura afrouxando o distanciamento cada vez mais, nosso próximo movimento, não em maio, ainda será de serviços sem contato", pontua trecho da publicação.

João Henrique Silva Martins, sócio dos bares Josephynas , na rua João Telles, e Joseph's , na rua André da Rocha, nº 294, explica que os locais seguem fechados para o público por segurança. "O Josephynas se mantém fechado e o Joseph’s, somente take away . Nosso espaço interno é muito pequeno pra seguir as normas de dois metros de distância. Arrisca a nossa saúde e a dos clientes", expõe João.

Mark Hambugueria consultou seus clientes, por meio de enquete no Instagram, perguntando se o público se sentia seguro para frequentar bares e restaurantes. 83% respondeu que não. A hamburgueria, então, anunciou que segue de portas fechadas, operando com delivery e take away. "Não é fácil tomar essa decisão, mas depois de muito quebrar a cabeça e conversar com nossos colaboradores, chegamos a essa decisão por uma questão de segurança financeira da empresa e, principalmente, pela segurança de nossos clientes e funcionários. Seguiremos atendendo por tempo indeterminado somente através de delivery e take away, sempre cumprindo todas as exigências necessárias e com muito trabalho e dedicação", afirma o empreendimento em publicação das redes sociais.

O bar Limonata , na rua Miguel Tostes, nº 457, também se manifestou nas redes sociais ponderando que o momento é de cautela, e que a reabertura depende de uma adaptação para manter a segurança da operação. "O momento exige calma, cautela e cuidados redobrados. Desde o início da pandemia, já acompanhamos os protocolos da Organização Mundial da Saúde (OMS), e passamos a utilizar esse período para trabalhar nas adaptações necessárias para a segurança e conforto de todos. Nossa atividade já está liberada para retomar, no entanto, seguiremos temporariamente fechados, planejando cada detalhe da operação, fazendo todas as adaptações necessárias para reabrir com segurança e, finalmente voltar a fazer aquilo que a gente mais preza: estar com vocês."

Charlie Brownie , que fechou sua operação permanentemente no bairro Cidade Baixa, aderiu ao posicionamento. "O momento é de administrar perdas e se reinventar. Não conseguimos nos sentir seguros para abrir as portas ao público agora porque é praticamente impossível cumprir com segurança as exigências do decreto, além do que a abertura poderia colocar a saúde da nossa equipe em risco. Temos receio que essa liberação traga mais contaminação e problemas para Porto Alegre e que isso possa levar a um lockdown total com perda de vidas e vidas importam muito. Não estou julgando quem optou pela abertura nem o próprio decreto, apenas manifestando que nós não nos sentimos seguros para lidar com essa possibilidade de abertura", afirma o proprietário do negócio, Tiago Schmitz.

A unidade da Cidade Baixa da rede Chocólatras deve seguir focando no delivery e take away, como conta a empreendedora Leca Heinzelmann. "Como um negócio alimentício, ainda nos sentimentos inseguros quanto a reabrir o salão. O cumprimento das regras de segurança, como distanciamento e proteção individual dos clientes que precisam se alimentar, é fator decisivo nessa decisão. Trabalhamos muito para nos adequar à realidade do atendimento em delivery e take away. Reabrir agora pode impactar na saúde de todos que cuidamos até aqui. Nossa postura zela inclusive pela comunidade do bairro Cidade Baixa, que vem registrando aumento do movimento nas ruas. Ainda é preciso ter cautela."

Confira lista de outros locais que não estão abertos ao público

Rocambolo Atelier: De terça-feira a sábado, das 12h às 18h30min, o espaço da rua João Guimarães, nº 369, opera com delivery e take away.

I Love CB : Segue operando de sexta-feira a domingo, a partir das 17h, com take away. Rua da República, n 695.

Casa Guandu: De segunda a sexta-feira, o local opera com pegue e busque das 12h às 14h e com entregas das 15h30min às 18h. Rua Mata Bacelar, nº 52.

Senhorita Margô : A cafeteria da rua Santa Terezinha,nº 306 está funcionando com delivery e take away a partir das 11h30min.

Mondo Cane: O espaço da rua João Alfredo, nº 325, segue fechado.

Olivos 657: O bar segue operando com entrega e retirada na nua da Republica, nº 657.

Agridoce: Na avenida Sarmento Leite, nº 1024, a cafeteria continua funcionando com delivery e take away.

Bistro da Travessa: Tele-entrega pelo Goomer e iFood. O espaço fica na Travessa dos Venezianos, nº 25.

Espaço 900: O local permanece fechado e promove, aos sábados, feijoadas solidárias. Rua José do Patrocínio, nº 900.

Olívia Café: A operação está com entregas programadas e preparando novidades para melhorar o take away. Rua Coronel Feijó, nº 948.

Mandarinier Gastronomia : De terça-feira a sábado, o espaço funciona com delivery e take away na rua Alberto Torres, nº 228.

Studio dos Aromas Bistrô: O delivery do restaurante que fica na rua João Alfredo, nº 549, funciona de terça a sexta-feira.

Moa Déli: Entrega e retirada na rua Botafogo, nº 886. Pedidos pelo WhatsApp (51) 3094-6659 e entregas das 12h às 14h.

Agulha: O bar e casa de shows na rua Conselheiro Camargo, nº 300, segue fechado. Os clientes podem comprar kits oferecidos pelo espaço nas suas redes sociais em parceria com outros empreendimentos da Capital.

Café Fon Fon: O espaço da rua Vieira de Castro, nº 22, segue fechado. O café segue fazendo lives em casa e arrecadando doações por meio de conta bancária. Mais informações nas redes sociais.

Cervejaria Macuco: O local opera com entrega de cerveja e hamburguer. Os pedidos podem ser feitos pelo Instagram da Macuco ou pelo WhatsApp (51) 98101-7711.

Mood to Go: O local da rua Felipe Camarão, nº 676, segue operando com entrega e take away das 11h30min às 20h.

Spoiler: O bar da rua General Lima e Silva, nº 1058, segue fechado para o público e operando com entrega e retirada de drinks aos finais de semana.

Paralela : Situado rua Lopo Gonçalves, nº 66, o bar segue fechado e operando com delivery. Pedidos podem ser feitos pelo Instagram e pelo WhatsApp (51) 98219-8734.

Sambô Sushi: Localizado na rua Fernandes Vieira, nº 502, o local continua fechado, operando por tele-entrega e take away.

Temakeria Sushito: A operação segue funcionando apenas com delivery e retirada na rua Liberdade, nº 108, de segunda-feira a sábado a partir das 11h.