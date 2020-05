Claus e Vanessa abrem delivery de pizza em Porto Alegre

Ao passo que muitos negócios enfrentam dificuldades em razão da pandemia, o momento provocou o surgimento de outros. É o caso da Pizza da Dupla , nova empreitada de Claus e Vanessa , duo musical gaúcho com 20 anos de carreira. Claus conta que o momento de isolamento em virtude da Covid-19 apenas antecipou um projeto que já estava nos planos do casal. Ele tinha começado a produzir pizzas em casa, como um hobby, para receber amigos. Quando retornaram para o Brasil depois de uma temporada de dois anos nos Estados Unidos, ele enxergou no que antes era uma atividade de lazer uma possibilidade de negócio. "Estava com a ideia de, esse ano, botar em prática a operação de delivery de pizza. Isso seria para o segundo semestre, depois que o Gael (Vanessa espera o segundo filho do casal) viesse. Quando começou forte a pandemia, caíram todos os shows da dupla. Tínhamos agenda até o final do ano e, simplesmente, zerou. Me dei conta que eu tinha que antecipar o projeto", conta Claus.

A operação iniciou em março, mesmo sem estar totalmente estruturada, afirma Claus. "Quando foi decretado o isolamento, decidi entrar com a operação mesmo não estando pronta, sem fazer todos os testes que eu gostaria." Para colocar o plano em prática, a dupla contou com a ajuda dos irmãos de Claus, Günter e Romi Fetter, que entraram no negócio. "Meu irmão virou pizzaiolo e minha irmã já tinha um conhecimento da área, trabalhou no início da operação da pizzaria Ciao. Eles montam, preparam e cuidam da cozinha de modo geral", explica Claus, que não fica de fora da rotina do novo negócio da dupla. "Fico na retaguarda, e, quando precisa, meto a mão. Se precisar abrir uma massa, rechear, lavar uma louça, armar as embalagens. Se tem uma demanda de entrega grande, em que todos os nossos motoboys na rua, eu vou entregar pizza . Enobrecemos o nosso trabalho com a nossa própria mão de obra. Quero sempre passar essa ideia de que estou levando alimento para as pessoas, na casa delas, para elas ficarem em casa, se resguardarem", enfatiza.

Os valores das pizzas vão de R$ 49,90 a R$ 89,90, dependendo do tamanho e do sabor,com promoções de terça a quinta-feira. Os pedidos são feitos através do número de WhatsApp (51 99500-6704) ou pelo site ( pizzadadupla.com.br ) e são entregues em todas as regiões da Capital. Claus conta que a aceitação do público nos primeiros meses de negócio foi positiva e que os feedbacks ajudaram a dupla a afinar afinar a operação. "A aceitação do público tem sido maravilhosa. Claro que o nome Claus e Vanessa, construído em 20 anos, ajuda muito para criarmos um produto novo. Nada é por acaso. Colocamos o 'by Claus e Vanessa' para alavancarmos o negócio mais rápido. O público compra sim o selo da dupla, mas também, como consumidores, no início, não deixavam de fazer as críticas necessárias. Até hoje, quando tem uma crítica ou uma reclamação, faço questão de ligar para o cliente, me desculpar, e dizer que a crítica ajuda muito a gente", conta Claus.

Apesar do negócio ter sido antecipado pelo cancelamento dos shows, o duo não deixou os projetos musicais de lado. Eles seguem fazendo lives em casa, o que, segundo Claus, ajuda muito na dinâmica, já que Vanessa está com oito meses de gestação. "Seguimos em casa, produzindo conteúdo. O importante é não deixar a imagem sair da timeline", frisa. Além disso, ele pontua que a administração da carreira da dupla garantiu experiência para empreender em outros segmentos. "Na carreira de artista, também lidamos com equipe grande. Sempre tive, em 20 anos, essa liderança do grupo. Como líder e empresário, sempre cuidei de tudo, nunca larguei totalmente na mão de ninguém. No marketing, agora mais que nunca, estamos fazendo muito por nós. Temos uma equipe que nos ajuda. Hoje, o marketing digital é para todo e qualquer negócio. A Vanessa coordena muito essa parte, entende mais que eu. Tem muitas semelhanças entre os dois negócios", expõe.