Notícia sobre desmanche de marcas famosas do Shopping Iguatemi se espalha nas redes

Circula pelas redes sociais, desde segunda-feira, um vídeo que anuncia o fechamento de diversas lojas no Shopping Iguatemi Porto Alegre, em decorrência do coronavírus. Entre as operações, estariam grifes como Via Mia, John John, Tommy Hilfiger, Lacoste, Madero, Outback, Cacau Show, Kopenhagen, Digimer, MMartan, Fórum, Calvin Klein, Louis Vuitton, Hugo Boss, Galeteria Mamma Mia, Nanking, Masson, Ponto Frio, Via Venetto, Z Café e CVC. Em nota, a assessoria do shopping afirma não ter conhecimento da lista.

"O Shopping Iguatemi Porto Alegre esclarece que adotou uma série de medidas em apoio aos lojistas com o intuito de minimizar os impactos causados pelo avanço da Covid-19. O empreendimento reitera ainda que não tem conhecimento da lista mencionada", diz o conteúdo.

Um dos posts no Facebook já teve mais de 500 compartilhamentos e milhares de reações. Sem contar o que é repassado pelo WhatsApp.

No vídeo, um homem não identificado relata que está há três dias desmanchando lojas e mostra a fachada da Via Mia, na qual a assessoria do Iguatemi informou que está, de fato, fechando. O Galeto Mamma Mia, o Outback e o Z Café informaram, via assessorias próprias, que a informação não procede e nenhuma operação está sendo finalizada no momento. As demais a reportagem não conseguiu contato.