SmartMEI ajuda na organização das finanças

Um aplicativo gratuito que cumpre funções de banco e de contadores. Essa é a proposta da SmartMEI, empresa de São Paulo, criada em 2015 focada em ajudar a rotina de microempreendedores individuais (MEI). A ferramenta organiza as obrigações fiscais que o microempreendedor tem com o governo.

Gestão e pagamento do DAS, Declaração Anual (DASN), Consulta de Cartão CNPJ, Alteração de Dados Cadastrais, Abertura de MEI, informação sobre benefícios e um suporte especializado para apoio sobre qualquer dúvida fazem parte das opções.

"Além deste apoio para serviços de contabilidade, oferecemos ferramentas financeiras, eliminando a necessidade do MEI abrir uma conta Pessoa Jurídica em bancos tradicionais", diz um dos fundadores da SmartMEI, Marcello Picchi.

Pelo app, autônomos podem, ainda, emitir boletos de forma profissional para enviar aos clientes, fazer cobranças por máquinas, receber pagamentos e movimentar dinheiro. Saiba mais sobre a iniciativa na entrevista a seguir:

GeraçãoE - Como foi o início da empresa?

Marcello Picchi - A empresa surgiu em 2015, da vontade de fazer algo relevante para ajudar quem precisa e realmente faz o Brasil acontecer: o empreendedor. Meu sócio e eu começamos a testar várias ideias nos últimos meses do nosso MBA em Stanford, ainda antes de retornar ao Brasil, e acabamos esbarrando no MEI. Percebemos que este autônomo era muito desassistido: sofria muito com a burocracia, falta de informação por parte do governo e falta de interesse dos bancos em atendê-lo - já que colocavam o MEI na mesma prateleira de grandes empresas, por ser uma "conta empresarial". Começamos ajudando apenas com a burocracia, cuidando dos impostos e demais obrigações fiscais para manter a empresa em dia. Em seguida, identificamos a necessidade de ter uma conta Pessoa Jurídica (PJ) para fazer recebimento de clientes. Então, criamos uma conta digital e evoluímos a solução oferecendo outros serviços financeiros.

GE - Qual o diferencial entre a SmartMEI e os bancos tradicionais?

Marcello - O principal diferencial é o nosso foco no autônomo. Nascemos para atender especificamente este tipo de público e entendemos a fundo suas necessidades. Os bancos tradicionais separam os usuários entre pessoas físicas e jurídicas. Isso não funciona para o MEI. O MEI é uma pessoa só, a física e a jurídica acabam se misturando. Por isso, não oferecemos apenas os serviços financeiros, mas toda a solução que ele precisa para ficar em dia com a empresa e facilitar a gestão do negócio. Pelo app, cuidamos desde a emissão de Nota Fiscal, formas de cobrar, receber, movimentar e controlar o dinheiro. Tudo num lugar só, sem qualquer restrição mesmo para pessoas com nome sujo e com um atendimento próximo e humano.

GE - Por que apostar nesse segmento de MEIs?

Marcello - Principalmente por acreditar que o empreendedor é a verdadeira força que move o País e por saber que existem milhões de pessoas em todo o Brasil que trabalham muito para melhorar a vida das suas famílias e comunidades, que precisam muito de ajuda, mas, ao mesmo tempo, são as que possuem menos condições de contratar apoio profissional. Começamos a trabalhar com MEIs em 2015, quando pouco se falava sobre este assunto. Desde então, o número de MEIs não para de crescer, mas ainda existe muita gente na informalidade. Queremos ajudar todos os autônomos, formalizados ou não.

GE - Como percebem o segmento neste momento de pandemia?

Marcello - O momento é difícil para todos, mas infelizmente o profissional autônomo acaba sendo um dos mais vulneráveis, porque depende diretamente do seu trabalho para se manter. A estabilidade depende da sua capacidade de continuar trabalhando. Atendemos centenas de milhares de MEIs em todo o Brasil e vemos todos os dias que os empreendedores e empreendedoras são verdadeiros guerreiros, com uma capacidade enorme de se reinventar, de enfrentar a adversidade e dar a volta por cima. É isso que todo mundo está tentando fazer para passar por essa crise. O auxílio do governo é bem-vindo, mas está longe de ser suficiente para compensar a perda de faturamento da maioria dos micro e pequenos empreendedores. Todo mundo preferia estar na rua vendendo seus produtos ou prestando os seus serviços.