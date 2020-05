Clínica de Porto Alegre cria atendimento médico com consultas por vídeo gratuitas

Com o objetivo de ajudar seus clientes a continuarem cuidando da saúde nesse período de pandemia, a Clínica Salute lançou uma nova forma de atendimento: as consultas por vídeo. Com esse serviço, é possível, de casa e com toda a segurança, estabelecer contato diretamente com o médico, através de uma chamada de vídeo via WhatsApp em tempo real.