A sua empresa foi eliminada

Bombaram nas redes sociais e nos programas de televisão as cenas de um restaurante de Gramado que serviu espumante em clima de celebração aos clientes. Até fevereiro, não haveria problemas na atitude, mas estamos vivendo uma pandemia em que aglomerações são vistas como desrespeito.

Aliás, não são só vistas, mas registradas por câmeras de celulares. As empresas, hoje, vivem em clima de Big Brother Brasil, são vigiadas 24 horas por dia. E, como no reality, serão eliminadas pelo público a partir das ações que tomam.

A consequência ao empreendimento de Gramado não poderia ser pior. As imagens que circularam na mídia mostram o nome do local e ficarão eternizadas na internet. Além disso, os garçons levavam as garrafas à mesa dançando o "meme do caixão", uma performance considerada ofensiva em meio a esta crise. Os donos do local se defendem dizendo que tudo foi ideia de um cliente.

É preciso ter muito cuidado em momentos como este que estamos vivendo. As pessoas prestam atenção nos detalhes e não economizam nas críticas. O melhor a fazer, no processo de reabertura dos negócios, é seguir as orientações do Ministério da Saúde e mostrar que você tem respeito à vida humana. Não é hora de causar nenhum outro desconforto além desse vírus que nos assombra.

