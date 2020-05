Amaro abre sua plataforma para outras marcas venderem na pandemia

A fashiontech brasileira Amaro lançou a Amaro Collective, iniciativa que consiste em abrir uma plataforma de e-commerce para outras marcas de moda. O projeto tem a finalidade de utilizar o alcance e expertise de vendas on-line da empresa para apoiar outros empreendedores durante a Covid-19, além de oferecer uma experiência de compra ainda melhor para as clientes.

As marcas Pantys, Framed, Allmost Vintage, Clemence, Zerezes, Linus e Haight passaram por uma curadoria de estilo e preferência das consumidoras.

A ideia é que as peças complementem o portfólio de produtos já oferecidos pela fashiontech e que os parceiros possam usufruir de toda a estrutura da empresa, desde o espaço no e-commerce, a experiência com o consumidor, facilidade de compra e a entrega rápida.

No futuro, as marcas também terão acesso aos dados analíticos de consumo da plataforma, como preferência das clientes, comportamento por região e feedback de produtos.

Dessa forma, elas poderão ajustar o portfólio em linha com as respostas das consumidoras.

Além disso, o time responsável pela curadoria na Amaro continua estudando novas iniciativas. Analisa, ainda, ativamente o comportamento de consumo das clientes para entender preferências e desejos que possam ser supridos por marcas parceiras no decorrer do projeto. A iniciativa se manterá fixamente no e-commerce, mesmo depois da pandemia.

A ideia do Amaro Collective surgiu em 2019, mas a empresa sabe que é um momento sensível para muitas marcas, e esse projeto ganhou grande relevância nesse novo contexto.

"Queremos compartilhar com as nossas clientes uma experiência de compra ainda mais completa, apresentando marcas que tenham sinergia com o estilo de vida dela, e para os nossos parceiros de mercado, um novo canal de venda, com todo know-how que já temos. Afinal, sabemos que o futuro é cada vez mais colaborativo", explica Juliana Hassegawa, diretora de planejamento e merchandising da Amaro.

A novidade está disponível na página principal do site da grife, no cabeçalho superior direito.

Com a mudança, a marca amplia o portfólio em categorias complementares e novos estilos.