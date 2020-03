Zona Sul unida pelo empreendedorismo

Os empreendedores da Zona Sul de Porto Alegre têm unido forças graças à iniciativa de duas moradoras da região, a administradora Kátia Dornemann e a relações públicas Denise Dias. A dupla criou o projeto A Zona Sul é a Minha Praia, em 2018, com o objetivo de levar mais opções de entretenimento, serviços e produtos à vizinhança. Além de geração de eventos, edição de uma revista e criação de um perfil no Instagram para enaltecer os negócios locais, a dupla promove, anualmente, o Roteiro Bergamotas, que vai para a terceira edição. Cafés, restaurantes e padarias são desafiados a criar um prato ou bebida com a fruta. Nesta entrevista, Kátia fala sobre o projeto e mostra como o engajamento pode redefinir conceitos na comunidade.

GeraçãoE - Por que foi criado A Zona Sul é a Minha Praia?

Kátia Dornemann - Percebemos o quanto cresciam na cidade os movimentos de eventos de rua e opções de feiras de variedades, mas que tudo acontecia fora da Zona Sul. O grande questionamento era: os moradores da ZS precisam sair da região para curtir momentos legais de lazer? Por quê? Temos aqui um dos cenários mais lindos da cidade, muitas opções de viver ao ar livre e uma diversidade bárbara de comércio e gastronomia. A partir daí, fizemos uma pesquisa entre não moradores e moradores para entender como percebiam a região. Numa Porto Alegre pré-Orla, em 2018, todos estavam de costas para o Guaíba e viam a Zona Sul como um lugar longe e "diferente", mas sem opções. Por outro lado, os moradores, apaixonados pela região, queriam cada vez mais viver apenas por aqui, reduzindo a necessidade de sair daqui. A partir daí, vimos que nosso desafio era criar oportunidades de explorar a região e divulgar o que ela tem de bacana, dentro de um limite geográfico imaginário - do Iberê até o Lami -, além de trabalhar para desacomodar aqueles que pensavam que as coisas eram difíceis ou poderiam ficar como estavam. O nome do projeto traz muito dessa sensação de nos apropriarmos do que gostamos, do pertencer a um lugar ou sua cultura. A expressão "é a minha praia" resume esse sentimento.

GE - Como vocês envolvem o comércio da região?

Kátia - Criamos eventos e publicações temáticas e abordamos diretamente o comércio, em busca de patrocínios e apoios. A missão, muitas vezes, é mostrar que todos têm espaço para fazer o novo, fora de sua zona de conforto e aproveitarem o canal de comunicação dirigido que criamos, focado em quem gosta e frequenta a ZS.

GE - Qual a importância de engajar os empreendedores do bairro?

Kátia - É fundamental para criar o movimento e a energia para que o desenvolvimento aconteça. Além das nossas ações de relação direta com parceiros, participamos de grupos de empreendedores em que há troca, apoio e muito auxilio, pois todos têm um objetivo comum, que é o crescimento da zona, a melhoria da qualidade de vida na região e, por consequência, o sucesso dos negócios.

GE - Como a Zona Sul se diferencia, em termos de negócios, do resto da cidade?

Kátia - Brincamos ao dizer que moramos numa cidade do interior dentro de Porto Alegre. Uma cidadezinha mais arborizada, mais horizontal, com menor concentração de prédios, mais casas, mais pets. A diferença já começa neste aspecto: o perfil de lazer muda um pouco, pois muitos se envolvem no final de semana com a manutenção de suas casas e em aproveitar essa estrutura. Outro fator especial é a sensação de conhecermos nossos vizinhos, pois muitos de nós crescemos por aqui e continuamos depois de adultos, o que leva a encontrar pessoas que são familiares pelas esquinas. Temos empreendimentos comerciais que existem há 50 anos, onde o atendimento familiar é o grande diferencial. Soam como cartões de visita da Zona Sul e ocupam um lugar na memória afetiva de muitos. Confeitaria Rony Frances, Floricultura Winge, Machry, Loja Veja, Relojoraria Homero são exemplos. Mas há também um novo movimento de empreendedores, que chegam com uma atitude de engajamento, fazendo ações que impactam muito além da porta de suas lojas ou estabelecimentos. Eles estão focados no bem-estar, no desenvolvimento da região e fazem ações que integram outros empreendedores e a comunidade. Por consequência, veem seus negócios prosperarem por conta do agir com empatia.

GE - Qual resultado já alcançaram?

Kátia - Em dois anos de projeto, já criamos algumas iniciativas que estão estabelecidas em nosso calendário, com ações on e off. Além do trabalho nas mídias sociais, acreditamos muito na experiência que um evento proporciona e em publicações impressas, onde o concreto da revista desafia o nosso olhar e nos dá o prazer da leitura. No verão, temos a publicação Roteiro Destinos de Verão (já com duas edições), uma revista em formato pocket, com diversas dicas de gastronomia, lazer e compras na ZS. No inverno, nosso projeto de sucesso é o Roteiro Bergamotas, que vai para sua terceira edição. Lançamos uma provocação ao segmento de gastronomia, em que o desafio é criar um prato ou uma bebida à base de bergamota. A fruta queridinha dos gaúchos, com árvores presentes em muitas casas da região, tem tudo a ver com a Zona Sul. A revista traz a relação dos estabelecimentos participantes e é comum vermos pessoas "seguindo o roteiro" para provar todas as delícias. O Bergamotas tem também o evento Lagarteada ao Sol, feito em uma praça, para que a comunidade possa curtir um domingo ao sol.

GE - Que outros eventos são promovidos?

Kátia - O evento Movimenta Zona Sul reúne uma série de academias e clubes da região, que proporcionam uma manhã com atividades gratuitas para que as pessoas possam experimentar diferentes esportes. O diferencial é que o evento acontece utilizando a área de areia e água da Praia de Ipanema. Beach tennis, futebol kids, pilates, jiujitsu, grupo de corrida, alongamento, yoga, canoa havaiana, SUP e barco a vela são algumas das modalidades. Vendo tantas feiras de vinho em outras regiões, percebemos espaço para criar um evento com a cara da Zona Sul: a feira Vinhos & Vizinhos. Trazemos expositores do segmento, associados a outros produtos, numa curadoria de artigos que combinam com os rituais do vinho, como azeites de oliva gaúcho, temperos, queijos, chocolates, pães artesanais, produtos de beleza derivados de vinho e oliva, utensílios, decoração e até produtos para cães. A feira, que teve duas edições em 2019, acontece no Paseo Shopping. Para 2020, estão planejadas quatro edições, a primeira em 4 de abril.

GE - Quais efeitos acabam beneficiando a comunidade como um todo?

Kátia - Nosso propósito é criar oportunidades para que os empreendedores e empreendedoras atuem juntos. Esta troca de experiências possibilita ao consumidor conhecer muito mais opções e, assim, valorizar o mercado local. Acreditamos que colocar a Zona Sul em evidência e provocar as pessoas a provarem o que a região tem é o melhor caminho para minimizar o pré-conceito de que "a Zona Sul é longe".